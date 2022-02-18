Аби не мати тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 та швидше одужати, радять зробити повний курс вакцинації та отримати бустерну дозу. Про це розповів інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні Роман Пономаренко. В інтерв’ю Суспільному лікар відповів на найпоширеніші питання про бустерне щеплення.
– Чи обов’язково після повного курсу вакцинації від COVID-19 отримувати бустерну дозу?
– Ні, бустерна доза не є обов'язковою. Але загалом ми маємо тенденцію, що дози двох вакцинацій є не такими ефективними. Тому світові організації здоров'я радять робити бустерну дозу у зв'язку з тим, що двох вакцин на фоні зростання «Омікрону» (штам коронавірусу – ред.) не достатньо.
– Яка різниця між додатковою і бустерною дозою вакцини?
–Додаткова доза вводиться людям, які мають супутні захворювання, ВІЛ-інфекцію,наприклад. Є достатньо широкий перелік (хвороб – ред.) на сайті Міністерства охорони здоров'я, у протоколі вказаний. Додаткову дозу препарату вводять через місяць після останньої вакцинації. Бустерну дозу вводять усім охочим після шести місяців від другої вакцинації. Це роблять для підсилення імунітету.
– Чи можна вводити бустерну дозу дітям?
– Вакцинація в Україні дозволена дітям з 12-річного віку. Поки не минуло пів року для того, щоб робити бустерну дозу для дітей. Загалом, хотів би сказати, якщо дитина має якісь гематологічні, тяжкі супутні захворювання, все ж таки потрібно замислитися про бустерну вакцинацію.
– Через який період можна робити бустерну дозу після хвороби – грипу, гострої респіраторної інфекції чи коронавірусу?
– Якщо це звичайна ГРВІ, то можна робити через 14 днів від початку проявів хвороби. Якщо перехворілиCOVID-19, то потрібно відтермінувати отримання бустерною дози вакцини. Можна зробити таке щеплення із шостого до дев’ятого місяця після хвороби.
– Чи можна вакцинуватися бустерною дозою вагітним жінкам? Коли вакцинація можлива після пологів?
– Щеплення від коронавірусу роблять на будь-якому терміні вагітності. Доведено, що це безпечно. Є дані, які підтверджують те, що вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби під час вагітності, попереджує передчасні пологи. Загалом робити вакцинацію можна як під час вагітності, так і після пологів.
За словами Романа Пономаренка, після вакцинації від коронавірусу людина може захворіти. Однак, повний курс імунізації та бустерне щеплення мають підвищити імунітет проти COVID-19 та убезпечити від тяжкого перебігу хвороби.
Що відомо:
- Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили 12 березня 2020-го.
- Перший випадок захворювання на коронавірус на Полтавщині виявили у березні 2020-го року.
- На Полтавщину вакцину від коронавірусу вперше доставили 24 лютого 2021-го року.
- Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого 2021-го. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
- Станом на 18 лютого 2022-го року за увесь період вакцинації на Полтавщині зробили понад 636 тисяч перших доз щеплення від COVID-19, других доз – приблизно 618 тисяч, бустерних – 37 853, а також 732 людини мають додаткову дозу імунізації. Про це Суспільному повідомила координаторка з вакцинації від COVID-19 в Полтавській області Ольга Бастаногова.