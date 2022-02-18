Аби не мати тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 та швидше одужати, радять зробити повний курс вакцинації та отримати бустерну дозу. Про це розповів інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні Роман Пономаренко. В інтерв’ю Суспільному лікар відповів на найпоширеніші питання про бустерне щеплення.

Фото надані Р.Пономаренко Полтавський інфекціоніст Роман Пономаренко

– Чи обов’язково після повного курсу вакцинації від COVID-19 отримувати бустерну дозу?

– Ні, бустерна доза не є обов'язковою. Але загалом ми маємо тенденцію, що дози двох вакцинацій є не такими ефективними. Тому світові організації здоров'я радять робити бустерну дозу у зв'язку з тим, що двох вакцин на фоні зростання «Омікрону» (штам коронавірусу – ред.) не достатньо.

– Яка різниця між додатковою і бустерною дозою вакцини?

–Додаткова доза вводиться людям, які мають супутні захворювання, ВІЛ-інфекцію,наприклад. Є достатньо широкий перелік (хвороб – ред.) на сайті Міністерства охорони здоров'я, у протоколі вказаний. Додаткову дозу препарату вводять через місяць після останньої вакцинації. Бустерну дозу вводять усім охочим після шести місяців від другої вакцинації. Це роблять для підсилення імунітету.

– Чи можна вводити бустерну дозу дітям?

– Вакцинація в Україні дозволена дітям з 12-річного віку. Поки не минуло пів року для того, щоб робити бустерну дозу для дітей. Загалом, хотів би сказати, якщо дитина має якісь гематологічні, тяжкі супутні захворювання, все ж таки потрібно замислитися про бустерну вакцинацію.

– Через який період можна робити бустерну дозу після хвороби – грипу, гострої респіраторної інфекції чи коронавірусу?

– Якщо це звичайна ГРВІ, то можна робити через 14 днів від початку проявів хвороби. Якщо перехворілиCOVID-19, то потрібно відтермінувати отримання бустерною дози вакцини. Можна зробити таке щеплення із шостого до дев’ятого місяця після хвороби.

– Чи можна вакцинуватися бустерною дозою вагітним жінкам? Коли вакцинація можлива після пологів?

– Щеплення від коронавірусу роблять на будь-якому терміні вагітності. Доведено, що це безпечно. Є дані, які підтверджують те, що вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби під час вагітності, попереджує передчасні пологи. Загалом робити вакцинацію можна як під час вагітності, так і після пологів.

За словами Романа Пономаренка, після вакцинації від коронавірусу людина може захворіти. Однак, повний курс імунізації та бустерне щеплення мають підвищити імунітет проти COVID-19 та убезпечити від тяжкого перебігу хвороби.

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