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«Не є обов'язковою»: полтавський інфекціоніст відповів на питання про бустерну дозу
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«Не є обов'язковою»: полтавський інфекціоніст відповів на питання про бустерну дозу

Ексклюзивно
Аріна Кот
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«Не є обов'язковою»: полтавський інфекціоніст відповів на питання про бустерну дозу Фото: Google.com

Аби не мати тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 та швидше одужати, радять зробити повний курс вакцинації та отримати бустерну дозу. Про це розповів інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні Роман Пономаренко. В інтерв’ю Суспільному лікар відповів на найпоширеніші питання про бустерне щеплення.

«Не є обов'язковою»: полтавський інфекціоніст відповів на питання про бустерну дозуФото надані Р.Пономаренко

Полтавський інфекціоніст Роман Пономаренко

– Чи обов’язково після повного курсу вакцинації від COVID-19 отримувати бустерну дозу?

– Ні, бустерна доза не є обов'язковою. Але загалом ми маємо тенденцію, що дози двох вакцинацій є не такими ефективними. Тому світові організації здоров'я радять робити бустерну дозу у зв'язку з тим, що двох вакцин на фоні зростання «Омікрону» (штам коронавірусу – ред.) не достатньо.

Яка різниця між додатковою і бустерною дозою вакцини?

–Додаткова доза вводиться людям, які мають супутні захворювання, ВІЛ-інфекцію,наприклад. Є достатньо широкий перелік (хвороб – ред.) на сайті Міністерства охорони здоров'я, у протоколі вказаний. Додаткову дозу препарату вводять через місяць після останньої вакцинації. Бустерну дозу вводять усім охочим після шести місяців від другої вакцинації. Це роблять для підсилення імунітету.

Чи можна вводити бустерну дозу дітям?

– Вакцинація в Україні дозволена дітям з 12-річного віку. Поки не минуло пів року для того, щоб робити бустерну дозу для дітей. Загалом, хотів би сказати, якщо дитина має якісь гематологічні, тяжкі супутні захворювання, все ж таки потрібно замислитися про бустерну вакцинацію.

Через який період можна робити бустерну дозу після хвороби – грипу, гострої респіраторної інфекції чи коронавірусу?

– Якщо це звичайна ГРВІ, то можна робити через 14 днів від початку проявів хвороби. Якщо перехворілиCOVID-19, то потрібно відтермінувати отримання бустерною дози вакцини. Можна зробити таке щеплення із шостого до дев’ятого місяця після хвороби.

Чи можна вакцинуватися бустерною дозою вагітним жінкам? Коли вакцинація можлива після пологів?

– Щеплення від коронавірусу роблять на будь-якому терміні вагітності. Доведено, що це безпечно. Є дані, які підтверджують те, що вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби під час вагітності, попереджує передчасні пологи. Загалом робити вакцинацію можна як під час вагітності, так і після пологів.

За словами Романа Пономаренка, після вакцинації від коронавірусу людина може захворіти. Однак, повний курс імунізації та бустерне щеплення мають підвищити імунітет проти COVID-19 та убезпечити від тяжкого перебігу хвороби.

Що відомо:

  • Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили 12 березня 2020-го.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус на Полтавщині виявили у березні 2020-го року.
  • На Полтавщину вакцину від коронавірусу вперше доставили 24 лютого 2021-го року.
  • Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого 2021-го. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
  • Станом на 18 лютого 2022-го року за увесь період вакцинації на Полтавщині зробили понад 636 тисяч перших доз щеплення від COVID-19, других доз – приблизно 618 тисяч, бустерних – 37 853, а також 732 людини мають додаткову дозу імунізації. Про це Суспільному повідомила координаторка з вакцинації від COVID-19 в Полтавській області Ольга Бастаногова.
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