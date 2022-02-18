Недогляд за дитиною: батькам Миколи Харківського оголосили підозри

Матері та батьку 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, повідомили про підозри через невиконання батьківських обов'язків.
З листопада 2019 року по жовтень 2021 року підліток вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень, нагадали в Офісі генерального прокурора. Після стрілянини в супермаркеті у листопаді 2019 року, суд передав Харківського під нагляд матері до досягання ним повноліття.
"Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", — вказує Офіс генпрокурора.
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Підозру батькам оголосили за ст. 166 — злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція статті — до п'яти років позбавлення волі.
Засідання у справі самого Харківського 17 лютого відклали на 10 березня через заяву його захисниці про хворобу.
Що відомо
- 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- 16-річного водія Infiniti затримали. Суд взяв його під варту. За даними слідства, у лікарні після затримання він поводився зухвало і з туалету зателефонував до поліції, повідомивши про викрадення авто. Слідство встановило, що Харківський був тверезим. За злочин, внаслідок якого загинула одна людина і ще кілька травмувалися, водію загрожує до восьми років тюрми.
- 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію на проспекті Гагаріна, у якій підозрюють 16-річного Миколу Харківського.
- 19 січня Червонозаводський райсуд Харкова залишив Миколу Харківського під вартою до 19 березня.
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