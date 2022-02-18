Недогляд за дитиною: батькам Миколи Харківського оголосили підозри

Матері та батьку 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, повідомили про підозри через невиконання батьківських обов'язків.

З листопада 2019 року по жовтень 2021 року підліток вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень, нагадали в Офісі генерального прокурора. Після стрілянини в супермаркеті у листопаді 2019 року, суд передав Харківського під нагляд матері до досягання ним повноліття.

"Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", — вказує Офіс генпрокурора.

Підозру батькам оголосили за ст. 166 — злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція статті — до п'яти років позбавлення волі.

Засідання у справі самого Харківського 17 лютого відклали на 10 березня через заяву його захисниці про хворобу.

Що відомо