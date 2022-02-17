Розгляд справи про ДТП на проспекті Гагаріна відклали до 10 березня.

Судове засідання перенесли на прохання адвокатки обвинуваченого Інни Данилової. Напередодні вона розповіла Суспільному, що захворіла: "Я дійсно хворію. Відправила клопотання до суду електронною поштою про перенесення".

Питання можливості розгляду за відсутності Данилової суд поставив на обговорення на засіданні 17 лютого. Підозрюваному Миколі Харківському запропонували призначити державного адвоката, він відмовився, розповів Суспільному речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. За його словами, захисниця не надала підтвердження хвороби до суду і має зробити це на засіданні 10 березня.

"Адвокатка обвинуваченого написала заяву, проте не додала довідку про хворобу. Вона повідомила, що надасть довідку на судовому засіданні", — повідомив Чубенко.

Що відомо