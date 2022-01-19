"Пох*й на все": Микола Харківський — на суді та поза ним

16-річний підозрюваний у смертельній аварії Микола Харківський не їв і хоче курити. У перерві засідання заявляє про це своїй адвокатці: "Я не буду приїжджати на суди!... Пох*й на все!"

Цей фрагмент — витримка з кількахвилинної розмови, яка сталася між захисницею Інною Даниловою та Харківським після видалення судді до нарадчої кімнати. Суспільне стало випадковим свідком поведінки, яку Харківський проявив, коли у залі залишалися один журналіст, адвокатка та працівники конвою.

Звертаючись до Данилової, Харківський назвав "довбо**ами" учасників процесу включно з потерпілими та пригрозив, що, як захоче, пошле "на **й" суддю. Суспільне встигло записати на диктофон месенджера тільки кінцівку спічу. "Я не буду приїжджати на суди!... Я не буду приїжджати! По-х*-й на все!" — по складах вимовив підозрюваний.

У приймальні судді Ірини Благої Суспільному пояснили, що аудіосистема в залі записує виключно хід засідання і зупиняється щойно суддя оголошує його закритим, відтак все, що відбувається поза ним, не фіксується

Перерві, під час якої Харківській висловлював образи попри присутність журналістки та не менш чотирьох правоохоронців, передувала ще одна. В очікуванні рішення клопотання щодо відкритості розгляду Анастасія Бондаренко, донька загиблого у ДТП, спитала підлітка, чому він дивиться на неї та посміхається.

Бондаренко: Навіщо ти мені посміхаєшся? Ти мене на побачення хочеш запросити? Сподобалася?

Навіщо ти мені посміхаєшся? Ти мене на побачення хочеш запросити? Сподобалася? Харківський: Ні, дякую.

Ні, дякую. Данилова: Скажіть, він вас ображає чимось, принижує?... Висловлює якийсь негатив?

Скажіть, він вас ображає чимось, принижує?... Висловлює якийсь негатив? Бондаренко: Він посміхається.

Він посміхається. Данилова: Він посміхається, і вам це не подобається?

Він посміхається, і вам це не подобається? Бондаренко: А вам би це сподобалося, якби ви опинилися на моєму місці?... Людина ж кається, правильно?

А вам би це сподобалося, якби ви опинилися на моєму місці?... Людина ж кається, правильно? […]

Данилова: Він нічого абсолютно не робить.

Він нічого абсолютно не робить. Бондаренко: Він вже все зробив, звісно.

Він вже все зробив, звісно. Харківський: Бухим менше їздити треба.

Підозрюваний говорив тихо — так, що сторона потерпілих не почула і не відреагувала.

3,65 проміле алкоголю у крові загиблого підтвердила експертиза. Потерпілі не вірять результатам дослідження, але оскільки це ні на що не впливає, висновок не оскаржуватимуть.

"Я не можу говорити, що їх узяли й підробили. Я цього не бачила. У мене є факт: у мене є татове життя. Я татова дочка. У тата троє онуків. Я знаю, ким була ця людина. Він їхав на побачення. Чоловік у 58 років, я думаю, не напиватиметься до такої міри", — говорить у коридорі суду дочка Носова Анастасія.

Харківський у суді

За присутності судді Ірини Благої, якій на час лікарняного судді у справі Юлії Сіренко випав сьогоднішній розгляд Харківському, підозрюваний поводиться стримано. Він підтверджує, що живе у Харкові з матір'ю та двома братами, вчиться на другому курсі коледжу ("приходжу-не приходжу"). Якого саме, згадати не зміг: "Не пам'ятаю. У справі є".

Прокурор Іван Семинякін та представники потерпілих не бачать підстав для виходу Харківського з СІЗО. Захисниця ж просить звільнити підлітка під домашній арешт. Харківський погоджується: "Те, що прокурор каже, що є якісь ризики. Вони нічим не обґрунтовані. Погрожують тільки нам — моїй сім'ї і моєму адвокату, а не комусь іншому".

"Після кожного висвітлення інформації по кримінальному провадженню відносно неповнолітнього Харківського в засобах масової інформації до мене в телефонному режимі, шляхом SMS або особистого дзвінка починають надходити погрози щодо позбавлення мене життя та життя моїх близьких", — клопотала цього дня Данилова.

Суд ухвалив забезпечити Даниловій охорону, але прохання зробити засідання закритим відхилив.

"Питання щодо режиму розгляду кримінального провадження прийнято мною лише в межах розгляду клопотання. Що стосується основної справи, обвинувального акту це вже можете заявляти, безпосередньо судді Сіренко", — сказала суддя.

За дві години суд оголошує ухвалу щодо запобіжного заходу: тримання під вартою Харківському продовжують ще на 60 діб — до 19 березня.

Питання журналістів упродовж всього розгляду Харківський залишив без коментарів.

"Йому непросто"

На досудовому слідстві Харківський визнав провину у ДТП. Чому його поведінка свідчить про протилежне, Суспільне спитало Інну Данилову після її розмови з підзахисним у суді, де підозрюваний дозволив собі нецензурну лайку.

"Я це коментувати не буду, тому що я розумію його психологічний стан, враховуючи, що людина перший раз потрапила до СІЗО. Не людина, а дитина, за великим рахунком, юнак, якому далеко непросто. Це для нього величезний стрес... Зрозумійте правильно, це було моє особисте з ним спілкування, яке несе за собою адвокатську таємницю", — відповіла Данилова.

— Але це чули всі, конвой.

"Я вважаю, що це стан напруження. Він без їжі, цілий день у суді... Йому не передали нічого. Без води, без їжі! З самого ранку", — говорить захисниця.

Представник потерпілих Ігор Черняк вважає поведінку Харківського неприпустимою. Каже, це неприємно, але юридично ні на що не впливає.

"Я вважаю таку поведінку абсолютно неприпустимою, але насправді це шкодить лише самому підсудному Миколі Харківському. Тому що усі ті розмови, які були про щире каяття, про визнання вини, відповідно, таким чином спростовуються. І дійсно потерпілим було неприємно. Його поведінка, те, як він відкрито посміхався, зневажливо і так далі, але це все моральний аспект, він до юридичної суті справи мало має значення", — сказав Черняк Суспільному.

Перед початком засідання мати Харківського Марина на питання журналістів у коридорі суду сказала: "Батьки, звісно, несуть відповідальність, я дуже важко переношу це зараз". Власниця розбитої сином Infiniti пообіцяла відповісти на усі питання ЗМІ, але пішла з суду майже одразу, не дочекавшись рішення. Батько Харківського, його законний представник, на засідання не з'явився і часу повідомити про це суд не знайшов.