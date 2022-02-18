У центрі Оттави, столиці Канади, 18 лютого поліція розпочала арешти протестувальників проти коронавірусних обмежень, які перебувають там три тижні. Спецоперація правоохоронців розпочалася вранці.

Про це повідомляє канадський мовник CBC.

Напередодні поліція перекрила прилеглі до центру Оттави вулиці та встановила близько сотні контрольних пропускних пунктів, щоб не допустити скупчення протестувальників. Людей і ЗМІ закликали оминати місце спецоперації.

Станом на зараз про сутички між поліцією і протестувальниками не повідомлялося. На тлі спецоперації парламент Канади скасував засідання 18 лютого.

Спецоперація стала можливою після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо увів у дію закон про надзвичайні ситуації, що розширив повноваження влади і дозволив тимчасово забороняти зібрання. Законом скористалися вперше в історії.

Окрім того, напередодні, 17 лютого, правоохоронці арештували двох організаторів COVID-протестів — Кріса Барбера і Тамару Ліч. Їм інкримінують порушення громадського порядку. Суд має обрати їм запобіжний захід 18 лютого.

Що відомо

Рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав протести у столиці Канади Оттаві 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Пізніше аналогічні протести почалися і в Європі.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

Мер Оттави Джим Вотсон 6 лютого запровадив у місті режим надзвичайного стану через протести далекобійників. Пізніше правоохоронці змогли покласти край блокаді протестувальниками вантажівок, що рухалися із США до Канади і навпаки.

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