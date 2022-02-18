Закарпаття отримало понад 450 млн на ремонт доріг місцевого значення

На 2022 рік Закарпаття отримало 450 млн 748 тисяч гривень для ремонту доріг місцевого значення. Про це повідомляє Закарпатська ОДА на офіційному сайті.

Попередньо запланували відремонтувати 33,22 км доріг. До переліку входить 33 об’єкти. Зокрема ділянки автошляхів Неветленфолу – Дюла – Чорнотисів, Свалява – Довге – Липча, Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля, Великий Бичків – Кобилецька Поляна та інші. Також продовжиться ремонт дороги Синевир – Колочава – Буштино. Також до переліку увійшли три мости.

Для того, аби роботи змогли стартувати, середньодобова температура має становити 10⁰С.

Читайте також:

"Наразі погода не дозволяє". В Ужгородській міськраді прокоментували ремонт доріг.

Не відновлювали трасу майже 30 років. Чому жителі села на Закарпатті вийшли на мирну акцію.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram