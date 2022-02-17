Через несприятливі погодні умови комунальники Ужгорода призупинили ремонт доріг. Про це Суспільному повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик.

За її словами, з 12 лютого підрядники почали "закладати вибоїни на дорогах холодним асфальтом".

"Це не ямковий ремонт, це експлуатаційне утримання доріг. Почали його на кільці на площі Дружби народів, на перехресті вулиці Капушанської та проспекті Свободи, також частково усунули вибоїни на вулиці Доманинській. Там ями вже менші. Наразі в Ужгороді через несприятливу погоду призупинили ремонт доріг. Як тільки дозволятиме погода, комунальне підприємство продовжить експлуатаційне утримання доріг в місті, — повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства міськради.

Фото: Суспільне Закарпаття

Олександра Турянчик також додала: ямковий ремонт з гарячим асфальто-бетоном зможуть розпочати у березні, коли запрацюють асфальтні заводи.

Що відомо:

За словами начальниці управління житлово-комунального господарства міськради, крім ямкового, у квітні-травні мають розпочати поточний ремонт доріг в Ужгороді. З бюджету міста на це передбачили 12 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони спрямують на прочищення зливової каналізації.

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