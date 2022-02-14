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Не відновлювали трасу майже 30 років. Чому жителі села на Закарпатті вийшли на мирну акцію
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Не відновлювали трасу майже 30 років. Чому жителі села на Закарпатті вийшли на мирну акцію

Тетяна Черевко Оксана Ушакова
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Не відновлювали трасу майже 30 років. Чому жителі села на Закарпатті вийшли на мирну акцію Суспільне Закарпаття

На мирну акцію вийшли 14 лютого місцеві жителі в селі Нижні Ремети Берегівського району. Вимагали відремонтувати дорогу, — розповів Суспільному голова Великоберезької громади Іван Урста. За його словами, там капітально не відновлювали трасу майже 30 років.

Ями на дорозі в центрі села Нижні Ремети об’їжджає місцевий житель Василь. Він розповів: "Жахливі дороги, уже десь років п’ять в такому стані. Ніякого ремонту, навіть ямкового, нічого не проводилося. Мої односельці навіть на велосипедах вже їздити не можуть".

Відремонтувати дорогу просить і директорка сільської гімназії Марія Балега. Для цього жінка прийшла на мирну акцію.

"Мене болить за дітей: тут щодня їздить шкільний автобус. Був такий період, коли випадає сніг, шофер відмовлявся їхати. Адже у цих ямах дуже небезпечно: автобус може перевернутися і тоді будуть шукати винного. А це буде водій. Я не знаю, до чого це дійде, тому що люди хочуть перекривати дорогу. Це будуть вимушені дії", — розповіла Марія Балега.

Не відновлювали трасу понад 30 років. Чому жителі села на Закарпатті вийшли на мирну акціюСуспільне Закарпаття

На мирну акцію в селі Нижні Ремети зібралися 50 людей, розповіла Суспільному організаторка Ольга Соловка.

"Наші подальші дії, якщо нічого не буде зроблено – будемо перекривати дороги, не будемо допускати до населених пунктів. Навіть продуктові машини, пропускатимемо лише швидку допомогу. В нас були летальні випадки тут, в селі Нижні Ремети, коли двоє людей померли, тому що до них не доїхала швидка через такі жахливі дороги", — розповіла Ольга Соловка.

Дорогу в селі Нижні Ремети й ще чотирьох сусідніх, які належать до Великоберезької громади, капітально не відновлювали майже 30 років, — розповів її голова Іван Урста. За його словами, у 2021 році проводили ямковий ремонт коштом територіальної громади. Також у жовтні з обласного бюджету спрямували 5 млн гривень.

"Ми зробили зі свого бюджету територіальної громади 2 км дороги. Це під’їзна дорога до Берегфулу. Витратили ми на це 480 тисяч бюджету сільради. Ці п’ять мільйонів гривень, що виділили тепер, це дуже мало. За ці кошти можна зробити лише ямковий ремонт і через пів року буде теж саме, що й тепер", — розповів Іван Урста.

За його словами, загалом відремонтувати на території громади треба близько 30 км доріг. У Закарпатській ОДА, розповів Суспільному прессекретар Роман Молдавчук, прокоментують ситуацію цього тижня. 14 лютого не змогли через селекторні наради.

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