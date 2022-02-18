У ФК "Десна" хочуть довести, що футболіст Владислав Калітвінцев — їх гравець, адже у клубу з ним досі підписаний контракт. Для цього вже подали необхідні документи до УАФ і хочуть отримати компенсацію від "Олександрії" за перехід гравця. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів президент футбольної команди "Володимир Левін.

"Наш наступний етап – це довести, що Калітвінцев гравець "Десни", і в нас із ним підписано діючий контракт. Для цього ми зібрали всі необхідні документи та направили до Палати вирішення спорів. Після того, як ми отримаємо їх вердикт з цього питання, ми будемо звертатись до КДК (контрольно-дисциплінарний комітет, — ред.) або в Лозанну (там розташований Міжнародний спортивний арбітражний суд, — ред.), і клуб, який підписав з ним контракт, має виплатити компенсацію", — розповідає Володимир Левін.

Він також додав, що вважає Калітвінцева гарним гравцем, і що, можливо, він не захоче більше грати за "Десну".

"У такому випадку ми будемо відстоювати права клубу в спорі з «Олександрією» до останнього", — зазначив Володимир Левін.

Нагадаємо, півзахисник Владислав Калітвінцев у зимове міжсезоння ініціював розірвання контракту з клубом через борги по зарплаті. У "Десні" цю ситуацію тоді прокаментували, що на той момент заборгованість у нього була лише за грудень, і цього мало для підстав для розірвання. Таку ж саме заборгованість мали й інші гравці.

Повне інтерв'ю з Володимиром Левіним читайте за посиланням.

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