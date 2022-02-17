Чи є загроза зникнення ФК "Десна" через трансферний бан, в чому причина відходу ключових гравців та боргів по зарплаті, які задачі стоять перед командою на другу частину сезону, та чи продовжує допомагати фінансово колишній президент клубу Олексій Чеботарьов.

На ці теми Суспільне поспілкувалося із президентом ФК "Десна" Володимиром Левіним.

"Хочемо довести, що Калітвінцев – гравець "Десни"

— Яка зараз ситуація з Владиславом Калітвінцевим та його переходом до "Олександрії"?

— Як президент футбольного клубу "Десна" я вважаю, що ми не маємо морального права забороняти грати футболісту, тим більше Владу, який вніс вагомий внесок в розвиток нашої команди. Але є юридична площина цього питання, і тут вже зона відповідальності "Олександрії". Наш наступний етап – це довести, що Калітвінцев гравець "Десни", і в нас із ним підписано чинний контракт. Для цього ми зібрали всі необхідні документи та направили до Палати вирішення спорів. Після того, як ми отримаємо їх вердикт з цього питання, ми будемо звертатись до КДК або в Лозанну, і клуб, який підписав з ним контракт, має виплатити компенсацію.

ФОТО: ФК "Олександрія" Владислав Калітвінцев на тренувальному зборі ФК "Олександрія"

— Клуб хоче повернути Калітвінцева до команди чи просто отримати компенсацію від "Олександрії", з якою він зараз тренується?

— В нас немає задачі скалічити долю людині. Він гарний гравець з перспективами, але можливо, він не захоче більше грати за "Десну". В такому випадку ми будемо відстоювати права клубу в спорі з "Олександрією" до останнього.

"З трансферним баном клуб довго не зможе існувати"

— Трансферний бан і досі накладений на "Десну"? Якщо так, то яким чином ви плануєте його позбутися?

— Сьогодні на клуб справді накладено трансферний бан. Для клубу він став великою неочікуваністю, і ми не були до нього готові. Це сталося як з автомобільним штрафом, який надійшов, а ви не сходили за ним на пошту. В результаті виконавча служба арештувала активи, а ви навіть не розумієте, що у вас є таке порушення. З трансферним баном у нас була схожа ситуація. Сьогодні (16 лютого, — ред.) ми розуміємо, що така ситуація є, і ми знаходимося на фінальному етапі її вирішення з Костянтином Дімою.

— Тобто клуб та футболіст напряму спілкуються з приводу розв'язання цього питання?

— Представник "Десни" вийшов на Діму, а його представник став спілкуватися з нами після моїх інтерв’ю, де я повідомив про те, що бан спричинив дискомфорт у клубі. Зарплату ми готові йому були виплатити в будь-який момент, але є відсотки, які нараховуються і нараховуються. Ми ж просили, аби представники Діми вийшли на контакт з клубом аби врегулювати цю ситуацію. Зараз ми нарешті знаходимося на етапі перемовин. Маю надію, що ці перемовини нам вдасться завершити до кінця зимового трансферного вікна, і, відповідно, зняти з "Десни" трансферний бан. Ми вийшли до його представників з конкретною пропозицією, залишилось тільки погодження цих умов від них. Вони нібито готові забрати всю зарплату та компенсацію. Дуже хочемо завершити всі ці справи якомога швидше та встигнути заявити кількох новачків ще на цей сезон.

— Трансферний бан можуть зняти, але в клубі ж досі залишаються проблеми із зарплатами. Чи не побоюєтесь нового бану через подібну заборгованість?

— Можу сказати, що якщо були б критичні проблеми, то футболісти не полетіли б до Туреччини. Вони нещодавно отримали зарплатню за два місяці. Більше ніж три місяці, що є нормативною заборгованістю, в наших футболістів немає.

— Чи правда, що якщо не вдасться до кінця сезону позбутися трансферного бану, то клуб може зникнути з футбольної карти України?

— З трансферним баном клуб довго не зможе існувати. Буде певна кількість футболістів, які нас покинуть, а на їх місце ми не зможемо нікого взяти. Зараз ми заповнюємо заявку завдяки гравцям з молодіжної команди "U-19", і цілком можемо грати в УПЛ, але це рано чи пізно закінчиться. Тож трансферний бан дійсно є великою загрозою для існування футбольного клубу.

"Причина боргів по зарплаті – ми розраховували на єврокубки"

— Який зараз бюджет клубу і чи планується його збільшення на наступний сезон?

— До кінця сезону бюджет клубу змінюватися не буде. Цифри казати не буду, але його розмір до кінця сезону точно не зміниться. В разі ж, якщо ми вирішимо всі наші проблеми, то будемо думати над бюджетом на наступний сезон. Поки я не можу нічого сказати про майбутній сезон, бо є нагальні питання, які дуже необхідно вирішити. Ми маємо боротися за перемогу в кожному матчі та за місце у середині таблиці. За такого розвитку подій можна буде говорити про збільшення бюджету клубу.

— В чому основна причина виникнення заборгованостей по зарплатах, якщо бюджет клубу протягом сезону не змінювався?

— Не завжди вчасно надходять кошти. Таке буває у всіх, це ж комерція. Не так все просто, як нам хотілося б. Коли фінансування йде коштом п’яти юридичних осіб, а не коштом держави чи міського бюджету, то не все так просто. Ми розраховували на те, що команда вийде до єврокубків, а вона не виконала цю задачу. Був рік, коли ми майже посіли третє місце, яке гарантувало б нам дохід у розмірі три мільйони євро, потім ми взагалі не потрапили до єврокубків і взагалі не отримали коштів. Як думаєте, чи важко знайти людей, які в такій ситуації готові фінансувати клуб? І це при тому, що бюджет ти ніяк не можеш змінити, бо є контракти футболістів, які необхідно виконувати. Вийшло так, що перед футболістами поставили конкретну задачу, вони її не виконали, а ми їх все одно маємо профінансувати. Ситуація була складна, тим паче нам ще й трансферний бан дали, від якого просто руки опускались. Все пішло, як сніжний ком.

"Не хочу зараз ставити амбітні задачі та вихід у єврокубки"

— Яка головна задача стоїть перед командою на зборах у Туреччині?

— Як на мене, то вони, перш за все, мають зігратися та здобути ту саму командну майстерність, а не лише індивідуальну. Вважаю, що наш висококваліфікований головний тренер зможе в Туреччині награти боєздатну команду.

ФОТО: ФК "Десна" Футболісти ФК "Десна" перед вильотом до Туреччини

— Чи є конкретні цілі та задачі, які ви поставили перед тренерським штабом та футболістами на другу частину сезону?

— Головна задача – це втриматися в середині таблиці за результатами сезону. Я не хочу зараз ставити амбітні задачі та вихід у єврокубки, бо розумію, що психологічно дуже важко футболістам в таких умовах. Проте будемо дивитися по грі, адже цей склад теж може гарно себе проявити.

— Перший домашній матч після зимової перерви "Десна" гратиме з "Динамо". Але є інформація, що поле на стадіоні Гагаріна не буде готове до цього часу через неможливість увімкнути підігрів. Чи відповідає ця інформація дійсності, та в чому полягає проблема з підігрівом, який прокладений під газоном?

— Проблема зі стадіоном Гагаріна та підігрівом існує. Ми намагались її вирішити протягом кількох років поспіль. Своїм коштом клуб на державному стадіоні зробив новий газон та підігрів. Його залишалося лише під'єднати до електричної підстанції, і ми так і не змогли вирішити це питання. Якщо ми під'єднаємо підігрів до старої підстанції, то в районі навколо стадіону може падати напруга. Для вирішення проблеми необхідно, щоб держава під'єднала цей підігрів на своєму стадіоні, який ми за свій кошт відремонтували свого часу.

— Ціна питання цього підключення? Це мільйони гривень?

— Така нова конструкція дешево не коштує, тому дійсно мова йде про мільйони гривень, які необхідно заплатити місцевій електричній компанії.

ФОТО: ФК "Десна" У 2017 році "Десна" вже грала проти "Динамо" на засніженому стадіоні імені Гагаріна

"Клуб в пошуках меценатів"

— Яка ситуація з трибуною стадіону Гагаріна, яка зараз закрита як аварійна? Ви й досі хочете її перебудувати чи капітально реконструювати за допомогою приватно-державного партнерства?

— Раніше було простіше з цим питанням (Сміється, — ред.). На сьогоднішній момент я мав надію, що завдяки президентській програмі "Велике будівництво", і моїй підтримці як кандидата в народні депутати, ми могли б реконструювати стадіон. За пару років цей проєкт можна було б реалізувати, але загроза наступу Росії на Україну повністю змінила ситуацію. Все буває, значить ще не час.

— В такій складній ситуації, коли важко знайти людей, які готові фінансувати клуб, ви не зверталися за допомогою до колишнього президента клубу Олексія Чеботарьова?

— Він як меценат допомагає "Десні".

— Є якісь зрушення в плані будівництва академії біля "Чернігів-Арени", де клубу вже виділили земельні ділянки?

— Клуб в пошуках меценатів для повноцінного будівництва. Ми були б не проти, якщо хтось підтримає клуб в цьому питанні. Зараз ведемо переговори в тому числі з міжнародними партнерами, які можуть взяти участь у будівництві академії. Я навіть готовий великими літерами вигравіювати прізвища цих меценатів на новій академії.

— Чи не задумувались над тим, аби запросити Андрія Ярмоленка закінчити кар’єру в рідному для себе клубі?

— В мене зараз одна із задач — знайти меценатів для будівництва сучасної футбольної академії та загалом для збільшення бюджету футбольного клубу. Це пріоритет, щоб завдяки цьому ми могли вирощувати нових "Ярмоленків", а Андрій приїжджав би до Чернігова і розповідав їм, як досягати таких результатів, яких досягав він.

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