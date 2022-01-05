Калітвінцев розриває контракт з "Десною", – ЗМІ

Півзахисник “Десни” Владислав Калітвінцев розриває контракт з клубом. Інформацію він підтвердив у коментарі профільному виданню Footboom.

Де буде далі грати, Владислав Калітвінцев не сказав. З його слів, поки що він формально залишається гравцем “Десни”, а процес розірвання контракту триває і нині оформлюють документи.

Також Калітвінцев підтвердив інформацію про заборгованість із виплати зарплати в клубі, додавши, що гроші винні не лише йому і у всіх випадках суми доволі великі.

Прес-аташе клубу Олександр Шевченко коментувати заяви Калітвінцева не став, сказавши, що наразі він залишається гравцем “Десни”.

Зв'язатися з футболістом нам не вдалося, він зараз в Іспанії.

Нагадаємо, Чернігівську "Десну" наприкінці минулого року залишили троє гравців: Пилип Будківський, Владлен Юрченко та півзахисник Андрій Тотовицький.

Наразі всі футболісти клубу у відпустці, у Чернігові зберуться 16 січня, сказав Олександр Шевченко.

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