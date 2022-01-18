Команда чекає на нього: президент "Десни" про Калітвінцева

"Десна" сподівається, що півзахисник Владислав Калітвінцев з'явиться у команді та дограє другу частину сезону, адже його перехід в "Олександрію" чернігівський клуб вважає неправомірним.

Про це в коментарі для Футбол NEWS розповів президент ФК "Десна" Володимир Левін.

З його слів, Владислав Калітвінцев не з'явився на перше після Нового року тренування та не вийшов на зв'язок.

"Ми сподіваємось, що футбол є першорядним для будь-якого гравця. До правил футболу входить виконання контракту, підписаного з командою. Сподіваємося, що він вийде, з'явиться у команді та дограє другу частину сезону. Ми дуже на нього розраховуємо. Десна проводитиме тренувальний збір у Туреччині. Він уже оплачений, зокрема й за Калітвінцева. Тому команда Десна чекає на нього в себе", — зазначив Володимир Левін.

Нагадаємо, Владислав Калітвінцев ініціював розірвання контракту з «Десною» через борги по зарплаті. Він додав, що борги є не лише перед ним і у всіх випадках суми доволі великі.

В зимове міжсезоння "Десну" залишили ще кілька лідерів. З команди пішли Андрій Тотовицький, Пилип Будківський та Владлен Юрченко.

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