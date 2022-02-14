Працівники Суспільне Рівне навчалися основам домедичної допомоги

Працівників Суспільне Рівне навчали основам домедичної допомоги. Тренінг пройшов у приміщенні філії 13 лютого. Працівників навчала інструкторка громадської організації "Рівне–ТАКМЕД" Олена Фідря.

Упродовж чотиригодинного тренінгу працівники вивчали, як надавати домедичну допомогу при пораненнях, що несуть смертельну загрозу, практикувалися у накладанні джгута та турнікету, що робити, якщо у людини поруч судомні напади, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію і користуватися дефібрилятором.

Фото: Суспільне Рівне Тренінг з домедичної допомоги на філії Суспільне Рівне

За словами інструкторки, це лише основи та базові засади тактичної медицини.

"Я вважаю, що це знання, необхідні всім для того, щоб вміти врятувати життя. Вони можуть знадобитися всім людям, оскільки цей курс розглядає критичні поранення та стани, при яких без надання допомоги людина точно помирає. Якщо надати допомогу правильно, людина буде жити", – розповіла інструкторка ГО "Рівне-ТАКМЕД" Олена Фідря.

Фото: Суспільне Рівне Так, за принципом "чую, бачу, відчуваю", перевіряють, чи дихає людина

"Над цим потрібно працювати постійно. Зараз такий тривожний час. Мимо волі навіть звертаєш на це увагу. Починаєш про це думати і вживати якихось заходів для того, щоби підготуватися і для того, щоби дати можливість працівникам бути готовими до непередбачуваних ситуацій", – додала менеджерка Суспільне Рівне Людмила Хома.

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