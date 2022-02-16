Рятувальники з рівнянами відпрацювали алгоритм дій під час евакуації

Як діяти у випадку військової загрози чи стихійного лиха рівнян навчали під час тренінгу. Його 16 лютого провели представники обласної Служби порятунку рятувальники і департаменту цивільного захисту населення. Відбувся захід на базі рівненського навчального пункту ДСНС.

Олександра Мельник – одна з учасниць тренінгу. Присутніх тут навчають, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Рівнянка пояснила, що прийшла через актуальність обраної теми.

"Наразі загроза достатньо реальна і, з огляду на те, який план був сьогоднішнього тренінгу, я зрозуміла, що він дійсно необхідний. Зараз дуже мало інформації, стосовно того, куди треба бігти в таких випадках, до кого звертатися і взагалі, який скрипт роботи", – пояснила Олександра Мельник.

Про порядок оповіщення та проведення евакуації рівнян у разі військової загрози чи стихійного лиха учасникам тренінгу розповіли представники обласного департаменту цивільного захисту населення.

"Засобів і сил для оповіщення населення області й керівного складу вистачає. Коли буде реально спрацьовувати система оповіщення, вона буде тривати від одної до трьох хвилин, а потім буде йти інформування населення про порядок їхніх дій через гучномовці", – зазначив представник обласного департаменту цивільного захисту населення Андрій Мельниченко.

Тренінги на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної Служби порятунку, за словами його начальника Романа Пелеха, збираються проводити регулярно.

Фото: Суспільне Рівне

Про час та проведення тренінгів інформуватимуть у Facebook на сторінці Рівненського будинку ветеранів.

"Багато прийшло людей, вони зможуть передати цю інформацію іншим своїм друзям, знайомим і товаришам. Чим більше буде задіяно до цього напряму наших громадян, тим більшим буде охоплення людей знаннями про дії в небезпечних ситуаціях", – зауважив організатор тренінгу Роман Пелех.

Фото: Суспільне Рівне

Також учасникам тренінгу прочитали лекцію про вибухонебезпечні предмети та показали, як варто гасити пожежі.

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