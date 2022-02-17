Релігійні громади у Рівному готують під укриття приміщення в церквах

Релігійні громади Рівного готові надати підвальні приміщення для укриття людей в разі російської агресії. Про це Суспільному 17 лютого повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. Він розповів, що готових приміщень для укриттів, які розташовані у будинках молитви наразі є вісім.

Це споруди подвійного призначення, вимоги до них дещо інші ніж до бомбосховищ та протирадіаційних укриттів. Втім, на час війни вони можуть слугувати короткостроковим прихистком для людей.

Старший пресвітер Української церкви християн віри Євангельської в Рівненській області Олександр Коток розповів Суспільному: в разі агресії зі сторони Росії, їхній дім молитви готовий надати людям підвальне приміщення під укриття.

"Церква завжди була покликана Євангелію служити людям, бути прихистком в час тривоги, переживань і в духовній сфері, і у фізичній. Тому ми маємо ці приміщення, які готові з радістю надати для потреб, прихистити людей, допомогти укритись людям, ми раді цим служити, за потреби на нас розраховуйте", – зазначив Олександр Коток.

Він додав, що у випадку військової загрози, готовий, за потреби, надати біженцям готельні номери у будинку молитви.

Фото: Суспільне Рівне

Пастор Євангельських християн-баптистів церкви Відродження у Рівному Володимир Нестерук сказав, що готовий виділити підвальне приміщення в будинку молитви, яке зараз слугує їдальнею для прихожан.

"Дуже сподіваємось, що воно не потрібне буде для укриття людей, але ми думали, щоб його надати, щоб люди знали цю адресу, це приміщення. І на випадок чогось, вони бігли сюди і могли знайти собі затишок від того всього, що не має бути", – пояснив Володимир Нестерук.

Фото: Суспільне Рівне За кілька днів розташування укриттів відобразять на мапі

Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що в церквах міста приміщень під тимчасові укриття є декілька десятків, але наразі тільки вісім з них перевірили.

"Є ряд об'єктів, які можуть бути використані за потреби – їх у місті щонайменше вісім на цей момент. Управління надзвичайних ситуацій їх оглянуло, вони в прекрасному стані, в постійному догляді й в них можна розмістити вцілому сотні людей", – повідомив мер.

Фото: Суспільне Рівне Одне з приміщень, яке можна використати для укриття, зараз слугує їдальнею для вірян

За інформацією начальника відділу з надзвичайних ситуацій Рівненської міської ради Павла Будза, такі приміщення можуть буди прихистком для людей тільки на короткий термін, оскільки їхнє призначення відрізняється від бомбосховищ та протирадіаційних укриттів.

"Розраховують укриття населення так: два квадратних метри на одну людину. Споруда подвійного призначення і передбачає короткострокове перебування людей, тому при необхідності цей показник можна дещо зменшувати й укривати більше людей. Захистити від якихось зовнішніх чинників від проявів агресії РФ або проведення якихось бойових дій – ці приміщення можуть захистити населення", – зазначив Павло Будз.

Він додав, що зараз усі перевірені приміщення, в яких можна сховатися під час бойових дій, ще не нанесені на карту бомбосховищ та укриттів Рівного. Однак, через два-три дні вони вже будуть відображатися на мапі.

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