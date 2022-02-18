У Кіровоградській області лікарі та медсестри семи лікарень не отримали підвищену зарплату за січень. Про це розповів керівник департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко. Зарплату лікарям до 20 тисяч і медичним сестрам до 13,5 тисяч підвищили в Україні з початку 2022 року. Суспільне дізнавалось, чому її отримали не всі медики регіону.

За інформацією від Олега Рибальченка, гроші від Національної служби здоров'я України (далі – НСЗУ), щоб виплатити підвищені заробітні плати за січень, не отримали обласний онкоцентр у Кропивницькому, лікарні у Новоархангельську, Благовіщенському, Голованівську, Олександрівці, Новгородківці та Новомиргороді: "Виплати відбулися в тому обсязі, який перерахувала Національна служба здоров'я. Фактично, у 40 закладах з 96 є певний дефіцит виплат. Це пов’язано з різницею фонду заробітної плати. В подальшому НСЗУ компенсує цю різницю за рахунок окремого пакету: увесь обсяг пакету фінансування, який отримає заклад, віддається на зарплату, а різницю потім дофінансовує НСЗУ".

Чому затримують виплати

Речниця НСЗУ Христина Петрик сказала, що затримки перерахувань виникли через велику кількість договорів на отримання грошей: "Усі послуги, які заклади надавали у січні, будуть оплачені. Тому що договори діють з 1 січня, всі вони підписані. Заклади нам надсилають свої звіти, ми оперативно їх відпрацьовуємо і передаємо звіти на оплату в казначейську службу".

Зарплату медикам платить не НСЗУ, вона платить за надану послугу. Робить це за єдиними тарифами для усіх надавачів послуг – пояснила речниця: "Тарифи 2022 року збільшилися, на понад 33 мільярди збільшився бюджет на програму медичних гарантій. Це означає, що заклади отримали більші суми в договорах, вони отримають більше грошей, і спроможні будуть виплачувати підвищену заробітну плату".

Зі слів Христини Петрик, гроші лікарні області отримають наступного тижня.

Обласний онкоцентр

Генеральний директор онкоцентру Костянтин Яриніч розповів, що грошей від НСЗУ на підвищені зарплати та інші потреби центру не вистачає. Якщо їх не вистачатиме і після того, як вони отримають січневі виплати, вводитимуть платні послуги для пацієнтів або проситимуть допомоги з обласного бюджету: "Щодо пропозиції зробити додатковий пакет, який дофінансує все це – ніхто не пояснив, звідки ж лікувальні заклади будуть доотримувати фінансування".

За словами Костянтина Яриніча, бюджет онкоцентру – 126 мільйонів гривень. Для того, щоб виплачувати підвищену зарплатню, сказав, потрібно близько 105 мільйонів: "З аналізу 2021 року, близько 55 мільйонів нам треба на медзаходи, закупівлю ліків, виробів медпризначення. Але на це грошей немає".

Не всі в онкоцентрі отримали підвищену зарплату за січень

Олена Нагорна працює лікаркою в обласному онкоцентрі. Розповіла, що у грудні 2021 року отримала 6800 гривень зарплати, у січні 2022-го – 20 тисяч. Вважає, що медики мають отримувати більше: "Добре, що підвищили, але особливо не заощадиш. Враховуючи європейський рівень і досвід колег з-за кордону, як мінімум, лікар має отримувати від трьох тисяч євро. Тоді він може не думати, що йому купити, і дозволити собі навчання".

Медична сестра Світлана Антонюк розповіла, що підвищену зарплату отримала. У санітарки онкоцентру Світлани Акулініної зарплата не змінилася: "На ногах – з 8:00 до 16:00. За свою роботу я отримую п’ять тисяч гривень. Образливо, звичайно. Тому що ми теж робимо великий об’єм роботи".

Підвищену зарплату виплатили за рахунок грошей з резерву

Костянтин Яриніч розповів, що підвищену зарплату лікарям та медсестрам виплатили з минулорічних грошей. Гроші у 2022 році від НСЗУ не отримували, хоча документи щодо законтрактованих пакетів послуг надійшли: "І то – не всі пакети затвердили. Грошей не отримали, проте мали певний резерв, то ж виплатили цю зарплатню. Але ж це ті ресурси, які мали витрачатись на медичне забезпечення наших пацієнтів, на утримання закладу, на харчування, обслуговування медапаратури. Тепер у нас рахунки майже порожні".

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