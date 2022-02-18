На Дніпропетровщині викрили посадовців Держпродспоживслужби, яких підозрюють у системному вимаганні хабарів з підприємців. Про це йдеться на офіційній сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Facebook.

Зазначається, що посадові особи Держпродспоживслужби у різних містах області організували корупційну "схему" видачі фітосанітарних та карантинних сертифікатів. "Вартість" однієї довідки складала від 20 до 30 тисяч гривень.

Слідчі викрили чотирьох посадовців під час отримання чергових "траншів" загальною сумою понад 45 тисяч гривень. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

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