У Запорізькій лікарні голову тендерного комітету затримали на хабарі

У Запоріжжі викрили схему, за якою неправомірним чином визначалися переможці тендерних закупівель в одному з медзакладів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

В організації корупційних дій звинувачують голову тендерного комітету лікарні, що він ніби-то отримував 5 % від суми договору за перемогу у тендерах на будівельні роботи та безперешкодне здійснення розрахунків.

Фігуранта затримали 17 лютого, коли він отримував від підприємця другий "транш" у розмірі 65 тис. грн. Повна сума хабаря сягає майже 100 тис. грн.

Тепер вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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