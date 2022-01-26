25 січня, у Дніпрі, затримали на хабарі начальника відділу Держпродспоживслужби. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.
За повідомленням, посадовець вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду у сумі 20 тис. грн. За це обіцяв позитивний розгляд скарги, а також не включати підприємство до плану перевірок протягом 2022 року.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України.
Санкція – позбавлення волі на строк до десяти років.
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