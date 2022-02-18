На Вінниччині підтвердили 596 випадків коронавірусу

На Вінниччині підтвердили 596 нових випадків коронавірусу. Це на 91 менше, аніж напередодні. Одужали 1291 пацієнт. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 19 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 147 928 мешканців області. З них одужали 123 764 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 497 людей.

Упродовж доби 18 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 2571 людина. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 770 вінничан (всього 606 363 людини). Другою дозою імунізувалися 835 мешканців області (всього 574 089). Бустерною дозою вакцинувалася 966 людей (всього 29 771), додатковою дозою вакцинувались (всього 374 вінничан).

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За добу 18 лютого в Україні зафіксували 31 125 новий випадок захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 260 людей.

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