У Рівному правоохоронці двічі за день, 18 лютого, отримали повідомлення про замінування приміщень банків. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Йдеться про рівненську філію OTPBank на вулиці Симона Петлюри та відділення Credit Agricole Bank на вулиці Степана Бандери.

Перше повідомлення надійшло про замінування OTPBank. У поліції Суспільному повідомили, що сталося це до початку роботи відділення. Приміщення перевірили спецслужби та не знайшли вибухівки, – зазначила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

"Друге повідомлення надійшло о 13:30 щодо відділення банку на вулиці Степана Бандери. Там наразі працюють спецслужби", – сказала речниця.

Суспільному з власних джерел стало відомо, що йдеться про відділення Credit Agricole Bank.

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За словами речника Служби порятунку Дмитра Мельника, наразі рятувальники чергують на місці події.

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Як повідомила Марія Юстицька, приміщення відділення банку, про замінування якого повідомили поліцію в обідню пору, обстежили. На місці не вибухівку не виявили, відділення працює у звичному режимі.

За обома фактами завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, відкрили кримінальні провадження. За законом за це передбачна відповідальність – від двох до шести років позбавлення волі.

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