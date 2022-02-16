Два повідомлення про замінування приміщень банків у центрі Рівного отримали рятувальники зранку, 16 лютого. Про це повідомив речник Служби порятунку Дмитро Мельник. Йдеться про рівненську філію OTPBank на вулиці Симона Петлюри та два відділення KredoBank на вул. Кавказькій та вул. Чорновола.

Майже об 11:00 спецслужби евакуювали працівників OTPBank, розташованого в офісному центрі на вулиці Симона Петлюри. Під час перевірки приміщення вибухівки не виявили, повідомив речник обласної Служби порятунку Дмитро Мельник.

Фото: Радіо Трек \ перевірка приміщення на Кавказькій Перевірка приміщення на Кавказькій

Станом на 12:00, з його слів, рятувальники відпрацьовували повідомлення про замінування двох приміщень KredoBank – на вулиці Кавказькій та на Чорновола. Працівників банку евакуювали.

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