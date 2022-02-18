Дистанційне навчання для учнів 5-11 класів в Ужгороді продовжили ще на тиждень. Таке рішення прийняли 18 лютого на засіданні протиепідемічної комісії в міській раді, — повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

Онлайн навчання продовжили до 25 лютого, водночас з 21 лютого дозволили проводити індивідуальні заняття у мистецьких школах та тренування на відкритому повітрі вихованців ДЮСШ №1. Так вирішили через вдвічі перевищений епідпоріг щодо захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді.

"Як зазначалося, хоча захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді знизилася, епідемічний поріг усе ще перевищений більш ніж удвічі. Також вчора та сьогодні управління освіти міськради зафіксувало збільшення, у порівнянні з початком тижня, кількості хворих дітей у 1-4 класах та у дитсадках", — повідомили у міськраді.

Що відомо:

Дистанційне навчання в школах Ужгорода триває з 24 січня. 14 лютого понеділка дозволили проводити очні заняття для учнів молодших класів. Дитсадки роботу не припиняли.

З 11 лютого Закарпаття у "червоній" зоні.

452 із 586 шкіл на Закарпатті можуть працювати у "червоній" зоні.

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