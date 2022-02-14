В Ужгороді учні 1-4 класів повернулися до навчання-офлайн

В Ужгороді школярі 1-4 класів повернулися до навчання-офлайн. Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти міськради Наталія Мухомедьянова. Учні 5-11 класів наразі продовжать навчатися дистанційно.

У міськраді зазначили, що попри "червону" зону на Закарпатті, усі заклади освіти Ужгорода готові відновити роботу у звичному режимі, адже всі працівники вакциновані. "Однак зважаючи на те, що кількість хворих усе ще значна, прийняли рішення продовжити для середньої та старшої шкільної ланки дистанційне навчання", — повідомляють в Ужгородській міськраді.

Що відомо:

452 із 586 шкіл на Закарпатті зможуть працювати у "червоній" зоні. Про це Суспільному 9 лютого повідомила Суспільному директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар’яна Марусинець.

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