Непідтримання програми фінансування територіальної оборони Болградського району ніяк не вплине на військових. Про це голова Болградської районної адміністрації Геннадій Бамбура розказав у ефірі "Українського радіо Одеса".

За його словами, на засіданні депутатам запропонували підтримати програму територіальної оборони району. Зокрема, вони повинні були виділити кошти на закупівлю необхідного обладнання та техніки.

"Нашими громадами, на цей час, прийнято рішення програм на підтримку фінансування 560 тисяч. Районна програма передбачала акумулювання цих коштів, аби пізніше їх направити на підтримку батальйону. Зараз батальйон створений і потребує техніки та опалення. Цих коштів вистачає. Просто, оскільки ця програма не була підтримана районною радою, то ці кошти будуть направлені прямо на батальйон", – сказав Бамбура.

Голова Одеського осередку Комітету виборців України Анатолій Бойко оприлюднив протокол поіменного голосування депутатів.

Анатолій Бойко Протокол поіменного голосування депутатів

Як голосували депутати ?

Усі представники фракції партії "Слуга народу" голосували "ЗА" прийняття рішення. Також більшість з них не підтримали звернення мешканців "щодо недопущення поширення дезінформації, гібридної провокації та розхитування політичної ситуації всередині країни". У ньому люди закликали не поширювати паніку та підтримувати воїнів. Про це розповів депутат Болградської районної ради від партії "Слуга народу" Артем Булгару.

"Чесно кажучи, я б не хотів коментувати цю ситуацію, бо сам є держслужбовцем. Думки моїх колег розійшлися у цьому питанні, хтось підтримав, але, на жаль, голосів не вистачило для підтримки цих рішень", – заявив Артем Булгару.

Депутат від партії “Наш край” Іван Кюссе зазначив, що програму варто було прийняти:

"Я проголосував "ЗА" і вважаю, що ця програма повинна бути прийнята тому, що при створенні батальйону територіальної оборони є деякі питання, які потрібно вирішувати саме за кошти місцевого бюджету", – сказав він.

На засіданні з розв'язання цього питання у телефонному режимі був присутній депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Христофор Петков.

"Я гадаю, що такі великі та глобальні питання повинні вирішуватися не по ZOOM, по-друге, я не міг вийти по соцмережі і я розмовляв лише за телефоном, бо був на той час в Одесі. Такі питання повинні вирішуватися багато років", – зазначив депутат.

Що говорить політолог ?

На думку політолога та координатора Міжнародного центру перспективних досліджень Ярослава Католика, державна влада ухвалювала рішення про територіальну оборону поспіхом і не порадившись з місцевими радами.

"Частина фінансування впала саме на місцеві ради й вони, можливо, цього не очікували. Невдоволеним депутатам тепер потрібно перекраювати бюджет та виділяти гроші, аби забезпечити фінансування тероборони. Я вважаю, що таке їхнє неголосування, це, як мінімум, безвідповідально, а, як максимум, навіть злочинно".

Політолог додав, за звернення проголосували 11 депутатів з 42:

жоден з трьох депутатів від партії "Довіряй Ділам" не підтримав звернення,

один з 15 депутатів від "ОПЗЖ" проголосував "ЗА", чотири "ПРОТИ".

Суспільне звернулося до Одеського обласного осередку "ОПЗЖ", аби отримати коментарів від депутатів, які голосували проти. У пресслужбі відомства нам пообіцяли зв'язатися з ними, втім на момент ефіру "Українського радіо Одеса" відповіді від них не отримали.

Що відомо

16 лютого у пресслужбі Болградської РДА повідомили про те, що депутати не підтримали програму національного спротиву та територіальної оборони. На реалізацію проєктів із місцевих бюджетів ОТГ планували виділити 1,27 млн грн.

Також депутати Болградської РДА не підтримали звернення мешканців "щодо недопущення поширення дезінформації, гібридної провокації та розхитування політичної ситуації всередині країни". У ньому люди закликали не поширювати паніку та підтримувати воїнів.

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