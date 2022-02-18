Уряд додатково виділить на потреби ЗСУ близько 22 млрд грн – міністр фінансів

На потреби оборони країни Міністерство фінансів додатково виділить з бюджету близько 22 млрд грн. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті, після чого буде проголосований парламентом.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На виконання указу президента, зараз буде суттєво збільшене грошове забезпечення військовослужбовців, про це зазначив у своїй доповіді прем’єр-міністр, міністр оборони. Зараз законопроєкти в бюджетному комітеті доопрацьовуються. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн. Крім того, передбачаються окремі видатки на становлення територіальної оборони і на інші потреби Міністерства оборони, на закупівлю необхідного обладнання ще до 2 млрд", – повідомив Марченко.

Він додав, що ці кошти вже виділені, питання залишається обговоренням в бюджетному комітеті та власне голосуванням.

Раніше США анонсували надання Україні гарантії суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

А президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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