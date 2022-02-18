У Львівській громаді понад 68% мешканців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, з них 65% пройшли повний курс щеплення. Про те, які темпи вакцинації на Львівщині, під час брифінгу розповів регіональний координатор з вакцинації Олег Когут.

Як повідомили у міському Центрі здоров’я та медичної статистики, станом на 18 лютого у Львівській громаді першою дозою щепилась 471 151 людина. Це становить 68,6% від кількості мешканців. Натомість двома дозами вакцинувались 446 334 людини. Таким чином, відсоток жителів, які пройшли повний курс щеплення становить 65%. Бустер отримали 18 747 мешканців міста, додаткову дозу — 85.

За словами регіонального координатора з вакцинації Олега Когута, показник вакцинованих в області загалом нижчий. Він становить 51,8%.

"Через тиждень, 25 лютого, у нас фактично буде рік, як на Львівщині почалася вакцинація. Ті показники, які ми маємо, вони особливо не тішать. Фактично в нас вакциновані лише 51,8% населення. Вакцинація має становити мінімум 70%. Це є той показник, коли ми зможемо створити популяційний імунітет, який дозволить впоратись із небезпечною хворобою", — каже Олег Когут.

Бустерною дозою в області вакцинувались 28 895 людей. Від початку тижня щепилися втретє понад 400 осіб.

На вихідні мешканці Львівщини зможуть вакцинуватися у 25 центрах вакцинації у 14 містах області. Зокрема, працюватиме 11 центрів щеплення у Львові, 2 — у Дрогобичі та по одному в Бродах, Буську, Золочеві, Жовкві, Кам'янці-Бузькій, Новому Роздолі, Новояворівську, Самборі, Стрию, Трускавці, Червонограді та Яворові. Там можна щепитися препаратами "Coronavac", "Pfizer" та "Moderna". Детальніше про графік роботи центрів можна дізнатися за посиланням.

Що відомо

На ранок 17 лютого на Львівщині зареєстрували 1665 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1504 людини одужали, 21 – померла.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону