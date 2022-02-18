У Львівській громаді понад 68% мешканців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, з них 65% пройшли повний курс щеплення. Про те, які темпи вакцинації на Львівщині, під час брифінгу розповів регіональний координатор з вакцинації Олег Когут.
Як повідомили у міському Центрі здоров’я та медичної статистики, станом на 18 лютого у Львівській громаді першою дозою щепилась 471 151 людина. Це становить 68,6% від кількості мешканців. Натомість двома дозами вакцинувались 446 334 людини. Таким чином, відсоток жителів, які пройшли повний курс щеплення становить 65%. Бустер отримали 18 747 мешканців міста, додаткову дозу — 85.
За словами регіонального координатора з вакцинації Олега Когута, показник вакцинованих в області загалом нижчий. Він становить 51,8%.
"Через тиждень, 25 лютого, у нас фактично буде рік, як на Львівщині почалася вакцинація. Ті показники, які ми маємо, вони особливо не тішать. Фактично в нас вакциновані лише 51,8% населення. Вакцинація має становити мінімум 70%. Це є той показник, коли ми зможемо створити популяційний імунітет, який дозволить впоратись із небезпечною хворобою", — каже Олег Когут.
Бустерною дозою в області вакцинувались 28 895 людей. Від початку тижня щепилися втретє понад 400 осіб.
На вихідні мешканці Львівщини зможуть вакцинуватися у 25 центрах вакцинації у 14 містах області. Зокрема, працюватиме 11 центрів щеплення у Львові, 2 — у Дрогобичі та по одному в Бродах, Буську, Золочеві, Жовкві, Кам'янці-Бузькій, Новому Роздолі, Новояворівську, Самборі, Стрию, Трускавці, Червонограді та Яворові. Там можна щепитися препаратами "Coronavac", "Pfizer" та "Moderna". Детальніше про графік роботи центрів можна дізнатися за посиланням.
Що відомо
- На ранок 17 лютого на Львівщині зареєстрували 1665 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1504 людини одужали, 21 – померла.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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