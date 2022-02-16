За добу COVID-19 діагностували у 1665 мешканців Львівщини

На ранок 17 лютого на Львівщині зареєстрували 1665 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1504 людини одужали, 21 – померла. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Нові випадки інфікування COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 75;

Золочівський район: 169;

Львівський район: 875 (м. Львів – 655);

Самбірський район: 71;

Стрийський район: 268;

Яворівський район: 115;

Червоноградський район: 92.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1484 людини. Ліжкова мережа заповнена на 27,97%. У реанімації перебуває 131 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 47.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 297 635 людей. 229 122 мешканці Львівщини одужали, 6486 – померли.

Що відомо

На ранок 16 лютого на Львівщині зареєстрували 919 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1609 людей одужали, 28 – померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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