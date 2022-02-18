На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 608 осіб

У 608 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 5 людей. Одужання підтвердили у 899 осіб. Медики провели 1 123 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (61 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 6, Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 28, Лановецька міська ОТГ – 13, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 9.

Тернопільський район (413 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 17, Бережанська міська ОТГ – 18, Білецька сільська ОТГ – 6, Великоберезовицька селищна ОТГ – 15, Великобірківська селищна ОТГ – 7, Великогаївська сільська ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 22, Зборівська міська ОТГ – 9, Золотниківська сільська ОТГ – 3, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 16, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 8, Нараївська сільська ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 21, Підгаєцька міська ОТГ – 3, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 11, Скориківська сільська ОТГ – 7, Теребовлянська міська ОТГ – 17, Тернопільська міська ОТГ – 219.

Чортківський район (134 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 7, Бучацька міська ОТГ – 8, Васильковецька сільська ОТГ – 6, Гримайлівська селищна ОТГ – 9, Гусятинська селищна ОТГ – 16, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 11, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 6, Копичинецька міська ОТГ – 10, Коропецька селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 8, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 5, Хоростківська міська ОТГ – 10, Чортківська міська ОТГ – 21.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 143 887 осіб, з них 117 701 вже видужали та 2 360 людей померли.

Що відомо: