COVID-19 за добу виявили у 1 062 волинян, дев'ять людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 062 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих цієї доби – 78 дітей та 46 медпрацівників.
Упродовж доби в області одужали 1 118 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:
- Луцький район – шість випадків: Луцька ТГ – чотири, по одному випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ;
- Володимир-Волинський район – один випадок у Локачинській громаді;
- Ковельський район – два випадки у Ковельській та Голобській громадах.
За добу методом ПЛР протестували 1 032 людини. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 321
- Боратинська ТГ – 23
- Берестечківська ТГ – 5
- Городищенська ТГ – 7
- Горохівська ТГ – 19
- Доросинівська ТГ – 1
- Ківерцівська ТГ – 32
- Колківська ТГ – 6
- Копачівська ТГ – 1
- Мар’янівська ТГ — 7
- Олицька ТГ — 12
- Підгайцівска ТГ – 70
- Торчинська ТГ – 13
- Рожищенська ТГ – 7
- Цуманська ТГ — 14
- Володимир-Волинська ТГ – 96
- Затурцівська ТГ — 1
- Зимнівська ТГ – 7
- Іваничівська ТГ — 24
- Литовезька ТГ — 3
- Локачинська ТГ — 7
- Нововолинська ТГ –74
- Оваднівська ТГ- 8
- Павлівська ТГ – 5
- Поромівська ТГ — 1
- Устилузька ТГ — 5
- Камінь- Каширська ТГ – 3
- Любешівська ТГ – 32
- Маневицька ТГ – 29
- Прилісненська ТГ – 4
- Сошичненська ТГ — 1
- Велицька ТГ – 0
- Вишнівська ТГ — 6
- Голобська ТГ – 3
- Головненська ТГ — 5
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 4
- Заболоттівська ТГ — 0
- Забродівська ТГ — 0
- Ковельська ТГ – 147
- Колодяжненська ТГ – 3
- Луківська ТГ — 0
- Люблинецька ТГ – 2
- Любомльська ТГ – 16
- Поворська ТГ — 0
- Ратнівська ТГ – 4
- Рівненська ТГ — 4
- Самарівська ТГ – 0
- Сереховичівська ТГ – 1
- Смідинська ТГ — 0
- Старовижівська ТГ — 5
- Турійська ТГ – 9
- Шацька ТГ — 14
За весь час пандемії в області захворіли 126 911 волинян. 110 225 людей одужали від COVID-19. 2 364 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 012 недужих на коронавірус волинян та 13 летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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