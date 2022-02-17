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COVID-19 за добу виявили у 1 062 волинян, дев'ять людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 за добу виявили у 1 062 волинян, дев'ять людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 за добу виявили у 1 062 волинян, дев'ять людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 1 062 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 78 дітей та 46 медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 1 118 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

  • Луцький район – шість випадків: Луцька ТГ – чотири, по одному випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ;
  • Володимир-Волинський район – один випадок у Локачинській громаді;
  • Ковельський район – два випадки у Ковельській та Голобській громадах.

За добу методом ПЛР протестували 1 032 людини. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 321
  • Боратинська ТГ – 23
  • Берестечківська ТГ – 5
  • Городищенська ТГ – 7
  • Горохівська ТГ – 19
  • Доросинівська ТГ – 1
  • Ківерцівська ТГ – 32
  • Колківська ТГ – 6
  • Копачівська ТГ – 1
  • Мар’янівська ТГ —   7
  • Олицька ТГ  — 12
  • Підгайцівска ТГ – 70
  • Торчинська ТГ – 13
  • Рожищенська ТГ – 7
  • Цуманська   ТГ — 14
  • Володимир-Волинська ТГ – 96
  • Затурцівська ТГ — 1
  • Зимнівська ТГ – 7
  • Іваничівська  ТГ — 24
  • Литовезька ТГ — 3
  • Локачинська ТГ —  7
  • Нововолинська ТГ –74
  • Оваднівська ТГ- 8
  • Павлівська ТГ – 5
  • Поромівська ТГ — 1
  • Устилузька  ТГ — 5
  • Камінь- Каширська ТГ – 3
  • Любешівська ТГ – 32
  • Маневицька ТГ – 29
  • Прилісненська ТГ – 4
  • Сошичненська ТГ — 1
  • Велицька ТГ – 0
  • Вишнівська ТГ — 6
  • Голобська ТГ – 3
  • Головненська ТГ — 5
  • Дубечненська  ТГ — 1
  • Дубівська  ТГ – 4
  • Заболоттівська ТГ — 0
  • Забродівська ТГ — 0
  • Ковельська ТГ – 147
  • Колодяжненська ТГ – 3
  • Луківська ТГ — 0
  • Люблинецька ТГ – 2
  • Любомльська ТГ – 16
  • Поворська ТГ — 0
  • Ратнівська ТГ – 4
  • Рівненська ТГ — 4
  • Самарівська ТГ – 0
  • Сереховичівська ТГ – 1
  • Смідинська ТГ — 0
  • Старовижівська ТГ — 5
  • Турійська ТГ – 9
  • Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області захворіли 126 911 волинян. 110 225 людей одужали від COVID-19. 2 364 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 012 недужих на коронавірус волинян та 13 летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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