COVID-19 за добу виявили у 1 062 волинян, дев'ять людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 062 нових випадків коронавірусної інфекції, дев'ять — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 78 дітей та 46 медпрацівників.

Упродовж доби в області одужали 1 118 людей. Дев'ять волинян померли від ускладнень коронавірусної хвороби у таких громадах:

Луцький район – шість випадків: Луцька ТГ – чотири, по одному випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ;

Володимир-Волинський район – один випадок у Локачинській громаді;

Ковельський район – два випадки у Ковельській та Голобській громадах.

За добу методом ПЛР протестували 1 032 людини. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 321

Боратинська ТГ – 23

Берестечківська ТГ – 5

Городищенська ТГ – 7

Горохівська ТГ – 19

Доросинівська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 32

Колківська ТГ – 6

Копачівська ТГ – 1

Мар’янівська ТГ — 7

Олицька ТГ — 12

Підгайцівска ТГ – 70

Торчинська ТГ – 13

Рожищенська ТГ – 7

Цуманська ТГ — 14

Володимир-Волинська ТГ – 96

Затурцівська ТГ — 1

Зимнівська ТГ – 7

Іваничівська ТГ — 24

Литовезька ТГ — 3

Локачинська ТГ — 7

Нововолинська ТГ –74

Оваднівська ТГ- 8

Павлівська ТГ – 5

Поромівська ТГ — 1

Устилузька ТГ — 5

Камінь- Каширська ТГ – 3

Любешівська ТГ – 32

Маневицька ТГ – 29

Прилісненська ТГ – 4

Сошичненська ТГ — 1

Велицька ТГ – 0

Вишнівська ТГ — 6

Голобська ТГ – 3

Головненська ТГ — 5

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 4

Заболоттівська ТГ — 0

Забродівська ТГ — 0

Ковельська ТГ – 147

Колодяжненська ТГ – 3

Луківська ТГ — 0

Люблинецька ТГ – 2

Любомльська ТГ – 16

Поворська ТГ — 0

Ратнівська ТГ – 4

Рівненська ТГ — 4

Самарівська ТГ – 0

Сереховичівська ТГ – 1

Смідинська ТГ — 0

Старовижівська ТГ — 5

Турійська ТГ – 9

Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області захворіли 126 911 волинян. 110 225 людей одужали від COVID-19. 2 364 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 012 недужих на коронавірус волинян та 13 летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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