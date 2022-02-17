"Діти були дуже налякані". Подробиці обстрілу бойовиками Врубівки

17-го лютого російські окупанти відкрили вогонь по селищу Врубівка, Попаснянського району. Уламками пошкодило тамтешню школу та приватні будинки. Перебило газогін та електромережі. Загиблих та поранених немає.

Про це Суспільному розповів заступник керівника Попаснянської ВЦА Станіслав Фіронов.

Суспільне Донбас Вікна Врубівського ліцею

Врубівський ліцей окупанти обстріляли о 10:20. У той час у будівлі перебувало 16 працівників та 37 учнів початкових класів. Як повідомила Суспільному директорка закладу Олена Ярина, усі живі, травмованих немає.

"Початок третього уроку, ми почали чути падіння снарядів. Спочатку це було віддалено. Але вчителі дуже швидко зреагували, вони вивели учнів з класів в більш безпечні ділянки. Вони відразу лягли на підлогу, потім посипалось скло. Діти були дуже налякані", — згадує директорка Врубівського ліцею.

Ще один снаряд впав на подвір’ї ліцею.

Суспільне Донбас Наслідки обстрілу бойовиками Врубівки

Уламками посікло будівлю, перебило електродроти. Школа опинилася без світла та опалення.

Суспільне Донбас Врубівка, уламки від снарядів

Один з боєприпас поцілив у літню кухню місцевої жительки Валентини Мельниченко.

"Сиджу, телевізор дивлюся. Як гепнуло. Повно тут диму. Цегла тут, скло полетіло", — розповіла Валентина Володимирівна.

Снаряди розривалися у місцевому парку, на стадіоні, на подвір’ях людей. Допомогу до жителів двох постраждалих будинків привезли представники гуманітарної місії "Проліска".

"Ми приїхали сюди у селище міського типу Врубівка для того, щоб надати першу допомогу людям, які постраждали під час обстрілу. Ми привезли у два будинки тарпаулін. Це матеріал, який потрібен людям зараз, щоб забити пошкоджені вікна" — повідомила начальниця гуманітарного центру "Проліска. Золоте" Лариса Гриценко.

Заступник керівника Попаснянської ВЦА Станіслав Фіронов розповів, що електромережі у селищі пошкоджені у восьми місцях. Станом на 19 годину світло у селищі відновили.

Бойовики стріляли снарядами калібру 125-152 міліметрів.

"Сильно постраждали самотні. Приймаємо зараз заходи по цих будинках, приїхали представники комунальних служб. Перше, що робиться – зашиваються вікна... Вісім будинків дуже сильно постраждали, у тому числі ліцей", — повідомив Станіслав Фіронов.

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