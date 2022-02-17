Бойовики обстріляли майже 30 селищ на Донбасі. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі обстріляли майже 30 населених пунктів поблизу лінії розмежування. Під обстріл потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці. Двоє українських військових та двоє цивільних отримали поранення.
За останніми даними штабу операції Об'єднаних сил, бойовики порушили режим припинення вогню 47 разів, з-поміж них 38 разів зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Більше про те, що сталося, — в матеріалі Суспільного.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій.
- На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак Альянс уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.
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