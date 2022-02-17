Бойовики обстріляли майже 30 селищ на Донбасі. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі обстріляли майже 30 населених пунктів поблизу лінії розмежування. Під обстріл потрапив дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці. Двоє українських військових та двоє цивільних отримали поранення.

За останніми даними штабу операції Об'єднаних сил, бойовики порушили режим припинення вогню 47 разів, з-поміж них 38 разів зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Більше про те, що сталося, — в матеріалі Суспільного.

Що відомо

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