У Житомирі військова частина Нацгвардії перейшла на посилений режим служби

Військова частина Нацгвардії України, котра дислокується у Житомирі, перейшла на посилений режим служби. Щодня на вулиці міста виходять понад півсотні нацгвардійців, які патрулюють вокзали, об’єкти обленерго та центральні вулиці міста. Про це Суспільному розповів офіцер по організації служби з охорони громадського порядку Володимир Климчук.

За його словами, у такий спосіб нацгвардійці співпрацюють і допомагають поліції.

"Особовий склад поліції та Нацгвардії нині переведений у посилений варіант несення служби, тобто по периметру Житомира розставлені блокпости Нацполіції, а військовослужбовці безпосередньо працюють у місті. В першу чергу, ми займаємося профілактикою правопорушень. Якщо боєць Національної гвардії бачить якесь правопорушення – він його припиняє і далі вже викликає наряд поліції", – каже Володимир Климчук.

Фото: Суспільне Житомир Володимир Климчук каже, що Нацгвардію та поліцію перевели у посилений режим служби

Після шикування близько п’ятої години вечора 17 піших патрулів, два автопатрулі та два кінологи із службовими собаками йдуть на патрулювання центральних вулиць міста. Переважно це територія поблизу міської ради та облдержадміністрації. Також вони патрулюють вокзали, де перевіряють підозрілих осіб та оглядають габаритні сумки.

Фото: Суспільне Житомир Після шикування нацгвардійці щовечора допомагають поліції контролювати порядок на вулицях міста

17 лютого кореспонденти Суспільного побували на одному з шикувань нацгвардійців. Цього вечора на патрулюванні їм допомагає службова вівчарка Рей, на рахунку котрої кілька десятків затримань людей з наркотиками.

"Пес дивиться на людину і починає гавкати – так, ніби людина йому не сподобалася. Ми підходимо, починаємо спілкуватися з цією людиною, просимо показати документи. Якщо людина починає сильно нервувати чи агресивно поводиться, тоді ми проводимо поверхневу перевірку. Є агресивні люди або дуже п'яні – собака нам так само допомагає, особливо, якщо на нас нападають з ножем чи іншою зброєю. Тоді пес захищає нас від нападника", – говорить військовослужбовець Нацгвардії України Віталій Кондратюк.

Суспільне Житомир За словами Віталія Кондратюка, саме пес визначає підозрілих, на його думку, людей

Фото: Суспільне Житомир Пес Рей – одночасно і помічник, і захисник нацгвардійців

Фото: Суспільне Житомир Нацгвардійці перевіряють габаритні сумки на вокзалах

Фото: Суспільне Житомир Піший патруль слідкує за громадським порядком на вулицях

Фото: Суспільне Житомир Ілона Алєксєєва говорить, що вони теж перевіряють підозрілих людей і великі сумки, котрі можуть бути ознакою підготовки теракту

Піший патруль на Михайлівській також перевіряє підозрілих осіб, пакунки та сумки. А ще – допомагає охороняти громадський порядок на вулиці.

"Перевіряємо документи у людей, а також підозрілих осіб, які, наприклад, мають великогабаритні сумки, бо це ризик загрози теракту. На нашому маршруті розташована Житомирська міська рада – і ми маємо звертати на це увагу. Окрім того, ми охороняємо громадський порядок – допомагаємо працівникам поліції", – розповіла військовослужбовиця Нацгвардії України Ілона Алексєєва.

Читайте також

На Житомирщині зросли показники смертності від коронавірусу.

У селі на Житомирщині скажений собака покусав жінку.

У Житомирі школярі повертаються до очного навчання.

У Житомирі прорвало колектор водоканалу – неочищені стоки знову потрапили в річку.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber