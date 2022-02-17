На Житомирщині зріс рівень смертності від коронавірусу

У Житомирській області за попередні чотири тижні зріс рівень смертності від коронавірусу. Про це Суспільному розповів лікар-патологоанатом Анатолій Федорчук.

За його словами, чотири тижні тому рівень смертності від коронавірусу був близьким до нуля, а нині щодня помирає від двох до трьох людей.

"Смертність збільшилась. Якщо порівнювати з минулою хвилею, тоді могло бути більше 20 померлих за день. Зараз такого рівня смертей немає – це приблизно 2-3 людини за добу", – сказав Анатолій Федорчук.

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Федорчук

Заступниця голови Житомирської облдержадміністрації під час щоденного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом розповіла, що смертність серед вакцинованих громадян є значно нижчою, порівняно з невакцинованими.

"Смертність вакцинованих дуже низька, менше одного відсотка, – каже Наталія Остапченко. – Зазвичай вона спричинена ускладненнями супутніх хвороб. Більшість з вакцинованих померлих були щеплені однією дозою. Серед них переважно помирають люди старше 70 років".

Фото: Суспільне Житомир

Ризик смертності від коронавірусу серед хворих буде високим, якщо людина має супутні хвороби серцево-судинної системи.

"У більшості випадків помирають хворі, які мають декомпенсацію по серцево-судинній патології, які перенесли інфаркт міокарда, які мають хронічні серцеву недостатність, ті які несвоєчасно звертаються до спеціалістів", – розповіла лікарка-інфекціоністка Наталія Савіцька.

Фото: Суспільне Житомир Наталія Савіцька

Тіла померлих від COVID-19 до обласного патологоанатомічного бюро доставляють у поліетиленових мішках. Поліетилен перед тим оброблюють спеціальним розчином.

"На даний момент у нас стало менше роботи, тому що більшість людей вакцинувалося – це дуже допомагає. Коли до нас потрапляє такий померлий, то ми маємо індивідуальний захист і ним користуємось. Обов'язково проводимо розтин, якщо людина молода та, якщо ми знаємо, що людина попередньо отримала дві дози вакцинації", – розповіла лікарка-патологоанатоминя Галина Скоромна.

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