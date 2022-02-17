15 лютого у селі Підгородне Бердичівської територіальної громади зафіксували випадок сказу – хвора тварина накинулася на літню жінку та покусала її. Про це 16 лютого повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

У зв'язку з зафіксованим випадком сказу відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Бердичівській міській раді.

"За інформацією начальника Бердичівського управління Держпродспоживслужби у Житомирській області Валерія Бикова, до одного з подвір'їв забіг немісцевий собака, судячи з усього, безпритульний. На подвір'ї також перебували кілька безпритульних псів, яких начебто підгодовує господарка помешкання – жінка 1937 року народження", – йдеться у повідомленні.

Між тваринами почалася бійка, і пенсіонерка вийшла, аби їх розборонити. Приблудний пес накинувся на неї та покусав.

"У результаті жінці надали медичну допомогу, а собаку пристрелили. Мозок направили до лабораторії, фахівці якої констатували: тварина хворіла на сказ", – повідомляє пресслужба Бердичівської міської ради.

Як зауважив Валерій Биков, відповідно до діючих нормативів, у селі потрібно вводити карантинні обмеження та провести низку профілактичних заходів задля недопущення розповсюдження інфекції як у селі Підгородне, так і в прилеглих населених пунктах. Начальник управління Держпродспоживслужби називає ситуацію критичною: у бердичівській громаді це вже другий випадок сказу, а у районі – шостий.

Фото: Бердичівська міська рада

Валерій Биков також зазначив, що останнім часом вірус сказу активно циркулює серед тварин і поширюється. Сприяє цьому значна кількість безпритульних тварин, чимало з яких мешкають на міському звалищі.

За інформацією голови комісії, заступниці Бердичівського міського голови Олени Благодир, вже з 21 лютого у громаді має почати діяти бригада з відлову безпритульних тварин.

Фото: Бердичівська міська рада

Члени комісії ухвалили рішення щодо встановлення карантинних обмежень та затвердили заходи з оздоровлення й профілактики захворювання тварин на сказ у селі Підгородне та на відстані двох кілометрів.

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