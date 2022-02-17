17 лютого за головною каналізаційною насосною станцією "Житомирводоканалу" прорвало каналізаційний колектор, в результаті чого неочищені стоки потрапили в річку Тетерів. Про це Суспільному розповіла речниця Держеконінспекції Поліського округу Світлана Березенська.

За її словами, про аварійну ситуацію в районі провулку Івана Гонти "Житомирводоканал" сповістив екологів близько опівдні. Виїхавши на місце, держінспектори встановили, що за головною каналізаційною насосною станцією "Житомирводоканалу" прорвало каналізаційний колектор діаметром 1000 міліметрів.

"На місці скиду інспектори помітили характерне для стічних вод неприродне забарвлення та запах фекалій. Спеціалісти відділу Інструментально-лабораторного контролю нашої інспекції відібрали проби води для дослідження рівня концентрації забруднюючих речовин, котрі потрапили до річки Тетерів. Схоже, що "Житомирводоканал" не зробив висновків, адже за забруднення річок міста у 2021 році це підприємство має компенсувати до бюджету понад 30 мільйонів гривень", – каже Світлана Березенська.

Фото: Державна екологічна інспекція

Фото: Державна екологічна інспекція

За результатами лабораторних досліджень екологи розрахують розмір шкоди, яку було завдано природному середовищу через скид неочищених стоків.

Що відомо

8 лютого на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло повідомлення про скид нечистот у річку Тетерів.

28 грудня 2021 року на одному з колекторів "Житомирводоканалу" у двох місцях лопнула труба – щоб її відремонтувати, працівники водоканалу вимушено злили нечистоти у Тетерів.

Зранку 7 жовтня на головній каналізаційній насосній станції "Житомирводоканалу" сталася аварія, в результаті якої неочищені стоки знову потрапили у річку Тетерів. Нечистоти стікали у Тетерів упродовж дня, поки на водоканалі усували поломку обладнання.

у Тетерів упродовж дня, поки на водоканалі усували поломку обладнання. 30 вересня "Житомирводоканал" повідомив Державну екологічну інспекцію Поліського округу про скид нечистот у річку.

23 вересня у Житомирі зафіксували масовий мор риби, який міг статися через скид неочищених стоків водоканалу – Держекоінспекція.

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