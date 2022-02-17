З 21 лютого учні 1-11 класів житомирських шкіл повертаються до очного навчання. Таке рішення ухвалили 17 лютого на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Житомирська міська рада.

"Враховуючи те, що статистика захворювань на коронавірусну інфекцію та ГРВІ серед дітей пішла на спад, рекомендуємо закладам загальної середньої освіти з наступного понеділка (17 лютого – ред.) відновити очне навчання для всіх класів", – зазначила виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шкап.

Також відновлюється робота в очному режимі для вихованців позашкільних закладів освіти, мистецьких шкіл та спортивних закладів.

Що відомо

31 січня школи Житомира перейшли на дистанційне навчання.

У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання.

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