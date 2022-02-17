У Кропивницькому двоє жінок з обласного Центру матері та дитини стали учасницями проекту "Незламні". У центрі перебувають вагітні та жінки з дітьми до півтора року, яким ніде жити. Для них організували безкоштовний базовий курс манікюру. Ініціаторка проєкту вважає, що це допоможе жінкам, які потрапили у складні обставини, отримати фах та заробляти гроші. Суспільне розповість історію однієї учасниці цього проекту.

До повноліття 22-річна Вікторія Влк жила в інтернаті. Її мама, з якою довго не спілкувалися, померла два роки тому.

"Коли знайшлася мама, вона приїхала в Капітанівку, що у Новомиргородській громаді. Ми побачилися і вона мені сказала, що мене чекає брат. Років два прожила з ними, мама померла і наші дороги з братом розійшлися".

Жінка каже: за порадою сусідів, коли була вагітною, переїхала в Центр матері та дитини. "У мене не було для дитини ні ліжечка, ні візочка, взагалі нічого. Медсестра допомогла мені з памперсами, серветками, у пологовий будинок купили новий одяг та інші необхідні речі".

Вікторія Влк з сином у своєму помешканні в Созонівці Вікторія Влк з сином у своєму помешканні в Созонівці

За словами директорки обласного Центру матері та дитини Інни Жолобової, жінка проживала у них рік.

"До нас вона прийшла зламаною, травмованою дівчиною, життя у неї було несолодке, у центрі вона стала сильнішою. Вікторія проживала у нас з лютого 2021 року по 2022. Прийшла вагітною на дев'ятому місяці, народила свого первістка".

З Центру жінка переїхала у квартиру в селі Созонівка, яку їй дали, як дитині позбавленій батьківського піклування. Речі купили благодійники. "У мене з'явилась пральна машинка, прасувальний столик, диван, шафи, стіл, тумбочка, сервант, від постільної білизни до посуду".

За освітою жінка – кухар. Каже, вирішила стати учасницею проєкту "Незламні" і освоїти ще одну професію – навчись робити манікюр. Безкоштовні заняття організувала Наталі Городова. Каже, такий платний курс коштує 7 тисяч гривень.

"Вікторія опанувала комбінований манікюр, який роблять з апаратом. Я сама з 16 років заробляю таким чином і своїм прикладом хочу показати дівчаткам, що все можливо, якщо є певні знання та бажання. У мене був такий виклик довести собі, що я більше, ніж просто манікюрниця. На сьогодні у мене є власна студія та майстри".

Вікторія Влк відпрацьовує свої навички на нігтях моделі. Клієнтка Наталія Матвійчук говорить: їй важлива безпека.

"Обов'язково мають бути стерильні інструменти. Дівчата ще не зовсім впевнені в собі, але я намагаюсь підтримувати їх, щоб вони не хвилювались".

Навчання для учасниць проекту триває п’ять днів.

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