У Кропивницькому представили 13 історій загиблих на Донбасі військових у фотопортретах їх рідних. Кожна родина обрала річ, яка найбільше нагадує їм про загиблого. У когось це куртка, у когось гітара або обладунки. Світлини зробив французький фотограф українського походження Юрій Білак. Виставку презентували в рамках всеукраїнської акції "Вшануй", щоб розповісти про мужність учасників Революції Гідності та російсько-української війни.

На представлених світлинах в обласному музеї мистецтв – рідні українських бійців. Під кожною – розповідь про загиблого військового. Кропивничанка Анастасія Придатко прийшла на виставку з донькою. На фотографії жінка тримає в руці каблучку, яку подарувала чоловікові. Він загинув у 2014 році. Жінка носить її в пам'ять про чоловіка. Вона згадала, як ця каблучка повернулась до неї.

"Це був вересень 2014 року. Тоді ми тільки дізналися, що Дмитро загинув. Спершу нам сказали, що поранений, ми сподівалися до останнього, що він живий, довго не могли знайти його тіло. 1-2 вересня зі мною зустрівся товариш Діми і передав мені цю каблучку".

Суспільне Кропивницький

На фотографіях зображені родини військових з різних областей України.

На цій – мама і донька Олена і Анастасія Жук. Дівчинка тримає в руках лист, який написала татові – Миколі Жуку на листках з учнівського зошита. Він був з ним у день загибелі. На листі залишилась кров чоловіка.

фото Юрій

Завідувач відділу музею мистецтв Олег Юрченко говорить: мета виставки "Вшануй" – привернути увагу людей до проблеми сучасної війни.

"Щоб вони відчули глибину горя тих, хто пережив цю втрату, щоб пам'ятали, яку ціну ми платимо, щоб Україна була вільною і незалежною. Тому що величезна частина суспільства наче живе у паралельному світі і часто можна почути: "А яка війна, а хто з ким воює?". І от мета цієї виставки – пробити стіну байдужості, нерозуміння, достукатись до людей".

Виставка триватиме у музеї мистецтв два тижні.

фото Юрій Білак

Що відомо

Всеукраїнську акцію "Вшануй" влаштували Міністерство молоді та спорту України та Державна установа "Всеукраїнський молодіжний центр" до Дня Збройних Сил України 2021 року. Акція представлена серією фотопрезентацій. Виставка покликана змінити ставлення суспільства до понять "герой", "жертва", "агресор" та переосмислити шанування героїв.

Виставку до музею перевезли з Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості, що на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Там її презентували у січні 2022 року.

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