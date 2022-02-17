Служба безпеки України продовжує фіксувати активне переміщення військових РФ Бєлгородською областю та іншими прикордонними з Україною регіонів.
Про це у прямому ефірі Суспільного Харків 17 лютого повідомив начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін.
"Йде маневрування. По-перше, я думаю: це штучне нагнітання ситуація — подивіться, скільки нас багато, як ми вміємо це робити. По-друге, це і відпрацювання переміщення такої маси військ з боку РФ, це одне з їхніх завдань, які вони виконують поки що в рамках тренувань, навчань. По-третє, це елемент інформаційного супротиву й інформаційної атаки — те, що потенційно може викликати панічні настрої в Україні", — сказав Дудін.
На питання, як СБУ це фіксує, Дудін сказав: "Останні два роки ми суттєво збільшили наші можливості, завдяки тому, що отримували додаткове фінансування, в тому числі з місцевих бюджетів".
За оперативною інформацією УСБУ, війська РФ, які скупчилися на кордоні, перебувають у не до кінця готовому стані до наступу.
"Є певні компоненти, які перед кожним наступом, агресивною дією, мають бути. Як приклад, це паливно-мастильні матеріали, другий ешелон, який повинен підтягувати зброю, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали для того, щоб війська просувалися вперед. Я не буду казати, які саме, але ми бачимо, що певних компонентів не вистачає", — сказав Дудін.
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Що відомо
- 16 лютого начальник СБУ Харківщини Роман Дудін повідомив про скупчення 13 тисяч військових РФ у Бєлгородській області на кордоні з Харківщиною та їхнє постійне маневрування.