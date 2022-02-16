Українська спецслужба фіксує маневрування військової техніки Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це на позачерговій сесії Харківської облради 16 лютого повідомив начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Наразі спостерігаємо так звані каруселі, тобто та кількість військ, яка задекларована, дійсно, присутня. Разом з тим ми бачимо, що ці військові частини постійно маневрують, змінюючи позиції, пересуваючись територією Бєлгородської області. Дуже їх там багато", — сказав Дудін.

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"Знову ж таки, щодо психологічного стану зазначених військ. На сьогоднішній день ми бачимо вкрай негативне відношення військовослужбовців Російської Федерації до тих умов і тих завдань, які на них покладені військовим керівництвом РФ. Ми неодноразово фіксуємо продаж паливно-мастильних матеріалів, продаж активний, у Бєлгородській області з'явилися так звані сухпайки, тобто цих солдат викидають у поля без нічого, і вони починають виживати. Тобто кожен день психологічний стан зазначеного угруповування погіршується", — сказав начальник УСБУ.

За його словами, на цю хвилину вказані угруповання не готові до "різкого критичного наступу". "Ми розуміємо, що для РФ підтягнути ті компоненти, яких ще не вистачає, це дуже швидко. Разом з тим, я вас запевняю, що ми дуже активно за цими всіма процесами слідкуємо", — сказав Дудін.

За його словами, поблизу Харківщини на території РФ — близько 13 тисяч російських військових, і спецслужба бачить "кожну колону, кожну машину, яка виїжджає, приїжджає".

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