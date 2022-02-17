17 лютого в Житомирському обласному краєзнавчому музеї презентували мандрівну виставку пейзажів Криму "Кримська сюїта" від подружжя художників Костянтина та Світлани Шаповалових.

В експозиції "Кримської сюїти" – три десятки авторських робіт Костянтина та Світлани Шаповалових, котрі почали працювати над майбутньою виставкою у 2017 році.

"Задум виник ще у 2017 році, а у 2019 році, у п’яту річницю анексії Криму, ми презентували виставку, вирішивши нагадати нашим людям у такий спосіб, що Крим – це Україна. До 2019 року вже були написані близько 50 картин на цю тематику – Крим, море, кримські міста – Ялта, Гурзуф, Балаклава. З українських художників ще ніхто не зробив таку масштабну виставку, яка б нагадувала про Крим – в цьому і є унікальність нашої експозиції", – розповів Костянтин Шаповалов.

Фото: Суспільне Житомир Костянтин та Світлана Шаповалови кажуть, що їхня виставка слугує нагадуванням, що Крим – це Україна

Фото: Суспільне Житомир В експозиції представлені три десятки картин

За словами Світлани Шаповалової, за основу малюнків вона обирала світлини своїх найулюбленіших місць у Криму.

"Ми хочемо нести надію людям, тому що є Бог, є справедливість. І це наш внесок в культурний розвиток – кожна картина по-своєму викликає в мене певні емоції, враження, це завжди позитивно", – каже художниця.

Фото: Суспільне Житомир Картини художники малювали зі світлин з улюбленими кримськими місцями

З 2019 року виставка подорожує музеями України. У Житомирському краєзнавчому музеї експозиція працюватиме упродовж десяти днів.

"Ця виставка – це свого роду експеримент для нас, – говорить директор музею Роман Насонов. – Зазвичай, ми виставляємо роботи наших місцевих авторів, але нині вирішили долучитися і до цього всеукраїнського проєкту. Ми подумали, що це хороша нагода ще раз нагадати житомирянам про те, що Крим – це Україна".

Фото: Суспільне Житомир Роман Насонов каже, що виставка є експериментальною для краєзнавчого музею

Фото: Суспільне Житомир На картинах зображені кримські краєвиди

"Я дуже задоволена, що є ця виставка, тому що це наш український Крим – наша територія, і ми віримо, що пройде час і вона повернеться. Мені дуже подобаються пейзажі – дуже приємні спогади про Крим. Згадуємо, де ми були з дітьми, де ми відпочивали", – розповідає відвідувачка виставки Надія Кривич.

Фото: Суспільне Житомир Надія Кривич говорить, що виставка перенесла її у власні спогади про улюблені місця в Криму

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Художниця Владислава Старченко говорить, що прийшла не лише подивитися, а й повчитися

"Я також художниця, навчаюся на другому курсі коледжу імені Івана Огієнка, – каже ще одна відвідувачка виставки Владислава Старченко. – Прийшла подивитися на роботи старших колег і, можливо, навчитися чомусь новому – підкреслити щось для себе і перейняти щось із авторської техніки".

Оглянути мандрівну виставку "Кримська сюїта" у Житомирському обласному краєзнавчому музеї можна буде до першого березня.

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