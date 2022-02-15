На Житомирщині восьмирічна школярка перемогла онкологію. Зараз Аріна Кулик навчається у школі та відвідує гуртки, а чотири роки тому дівчинку лікували від онкології нирок. Про це Суспільному розповіла мама Аріни Тетяна Зелінська.

За її словами, після проходження протягом року курсів хіміотерапії та хірургічного втручання її донька Аріна здолала хворобу.

"Тепер ми маємо чудову можливість кожного дня прогулюватися вулицями міста, ходити до парку, відвідувати театри, дитячі розважальні центри, – каже Тетяна Зелінська. – А був період у нашому житті, коли ми провели 365 днів у Житомирській обласній дитячій лікарні у Станишівці, коли лікували Аріну".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Зелінська

Фото: Суспільне Житомир

Це був 2017 рік. Тоді дівчинці поставили діагноз – нейробластома лівої нирки.

"Був призначений великий курс лікування, багато блоків хіміотерапії, яку ми мусили пережити, – каже Тетяна Зелінська. – Такий був складний період, не хочеться нікому побажати, щоб дітки та їхні матері таке пережили".

Фото: Тетяни Зелінської

Фото: Тетяни Зелінської

Після операції та курсів хіміотерапії дівчинку з мамою виписали з лікарні.

"Але надалі ми продовжуємо проходити обстеження, постійно здаємо аналізи, постійно робимо КТ, – каже Тетяна Зелінська. – Кажемо: "Слава Богу!", що вона прокинулася жива-здорова, що вона пішла до школи".

Фото: Тетяни Зелінської

"Я – Аріна Кулик, навчаюся у другому класі у 28 школі. У школі мені дуже подобаються такі предмети, як математика і українська мова. Також я люблю малювати і займатися спортом", – каже Аріна.

Фото: Суспільне Житомир Аріна Кулик

Мама дівчинки Тетяна Зелінська каже, що головне – не втрачати надію.

"Рак – це не вирок, – каже Тетяна Зелінська. – Треба зібратися зі всіма силами, вірити. І все вийде, все буде добре, надія є".

Фото: Суспільне Житомир

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