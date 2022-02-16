У Житомирі відзначили День єднання. Як це було

16 лютого у Житомирі відзначили нове державне свято День єднання. На майдані Соборному підняли синьо-жовтий прапор та заспівали Державний Гімн України. Про це з місця події повідомляє працівник Суспільного Леонід Мацієвський.

Святкування Дня єднання у Житомирі розпочали о 10 годині ранку з виконання Державного Гімну України та підняття синьо-жовтого прапора на майдані Соборному. В той час на майдані, за оцінками кореспондентів Суспільного, зібралося більше тисячі людей.

Фото: Суспільне Житомир Учасники Дня єднання у Житомирі

Фото: Суспільне Житомир

Учасники свята прийшли із прапорами та стрічками. Бажаючим роздавали синьо-жовті прапорці.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Урочистості тривали 40 хвилин. Під час них відбулися виступи представників місцевої влади та творчих колективів.

Що відомо

День єднання – у Житомирі завершують підготовку до відзначення нового державного свята.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Уряд затвердив план заходів до Дня єднання 16 лютого — Шмигаль.

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