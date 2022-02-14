14 лютого у Житомирі відбулася акція "Кохання поза часом". У День всіх закоханих у РАЦСі Житомира одружилися п'ять пар. Про це Суспільному розповіла заступниця керівниці міського відділу реєстрації актів цивільного стану Житомира Наталія Будна.
За її словами, таку акцію у Житомирі проводять вже вп'яте.
"П'ять пар закоханих сердець побажали одружитися в цей святковий день, – каже Наталія Будна. – Двоє з них скористалися пілотним проєктом "Шлюб за добу". 14 лютого з 8:00 ранку до 20:00 години вечора ми раді вітати молоді пари, які побажають подати заяву на державну реєстрацію шлюбу і сьогодні вирішать поєднати свої долі".
"Це було нашим спільним рішенням одружитися саме у День Святого Валентина, День всіх закоханих", – каже наречений Олександр Гальченко. – Це досить символічно".
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