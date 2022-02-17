Пластуни купили гітару для вихованців тернопільського дитбудинку

Тернопільські пластуни купили гітару для дітей з обласного дитбудинку. Про це Суспільному розповів пластун Богдан Муха.

За його словами, акцію назвали "Музику в серце дитини".

Нагадаємо, гроші на інструмент діти з Пласту заробили самі, для цього робили та продавали свічки.

Акцію "Музику в серце дитини" ініціював 51-й курінь імені Святослава Завойовника. Пластун Остап Вінічук розповів, що ідея з'явилася в січні, коли носили Вифлеємський вогонь миру.

Фото: Богдан Муха Гітару передадуть у дитячий будинок

"Цього року ми його приносили в дитячий дитбудинок. Ми побачили, як діти захопилися грою на гітарі. І старші хлопці вирішили зробити таку акцію", – каже хлопець.

За словами Богдана Мухи, гітару купили за понад 3 тисячі гривень. Через кілька днів її планують подарувати дітям, а також пластуни вчитимуть вихованців дитбудинку грати на інструменті.

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