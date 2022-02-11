Гітара в подарунок: пластуни з Тернополя розпочали нову акцію

Подарувати гітару вихованцям обласного дитячого будинку хочуть тернопільські пластуни. Для цього вони розпочали акцію "Музику в серце дитини". Щоб зібрати гроші на гітару, діти з Пласту виготовляють свічки.

Про це розповів Суспільному учасник акції Остап Вінічук. Ідея купити дітям гітару виникла, коли пластуни розносили Вифлеємський вогонь миру.

"Цього року ми принесли його в дитячий будинок. Там побачили, як діти захопилися грою на гітарі. І старші хлопці вирішили зробити ось таку акцію, щоби їм подарувати цей музичний інструмент".

Богдан Муха Учасники акції "Музику в серце дитини"

Гітара, яку хочуть купити, коштує приблизно 3 з половиною тисячі гривень, розповів пластун Богдан Муха. За його словами, пластуни хочуть не лише подарувати гітару, а й навчити дітей грати. Придбати інструмент планують до кінця лютого.

Богдан Муха Свічки, які виготовили пластуни

"Бачу, що долучаються і діти, і батьки. Люди дізнаються про свічечки через соціальні мережі, і вже готові придбати наші вироби. Також наші юнаки будуть їх реалізовувати біля Катедрального собору", – каже хлопець.

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