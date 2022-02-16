Кабінет міністрів України поновив президентську стипендію дочці загиблого журналіста з Тернопільщини Віктора Гурняка.

Про це повідомила матір Юстини Гурняк, Ірина.

Це стипендія, що виплачують дітям журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Стипендію призначають на рік у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму. Зараз такий мінімум для дітей від 6 до 18 років складає 2618 гривень.

10-річна Юстина Гурняк отримує стипендію з 2018 року, відповідно до Указу президента.

За словами Ірини Гурняк, щороку подають документи, щоб стипендію поновили. Каже, дочка не отримувала виплат впродовж трьох місяців, поки документи розглядали.

Батько Юстини – Віктор Гурняк загинув у російсько-українській війні на Луганщині в 2014 році. Він був фотокореспондентом, бійцем батальйону "Айдар". У 2021 році отримав звання Герой України.

Окрім Юстини Гурняк, стипендію також поновили 8-річній Олені Черніковій, доньці журналіста Олександра Чернікова, який у 2015 році загинув під Донецьким аеропортом.

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