"Ми готові до будь-яких ситуацій": мер Рівного про готовність тероборони

Наскільки Рівне готове до протидії військовим загрозам та що робить влада для захисту населення 9 лютого міський голова Рівного Олександр Третяк розповів у програмі Сьогодні. Головне на Суспільному. Він повідомив, що для приведення укриттів в належний стан знадобиться кілька років.

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Відповідальні за тероборону

Формуванням сил територіальної оборони займаються обласний і міські територіальні центри комплектування та соцпідтримки населення, тобто колишні військкомати, акцентував Олександр Третяк. А от міська влада забезпечує цивільну складову тероборони.

"Ми забезпечуємо тепло, чистоту і порядок в місті. Ми забезпечуємо фактично, складову, яка має дбати про безперебійне живлення, електроенергію і харчі. І допомагаємо військовим", – розповідає мер.

Основні сили, за його словами, тероборони Рівного вже сформовані.

"Тепер ми готуємо резервні сили, які на випадок потреби також можуть бути включені в додаткову активність згідно з наказами й рапортами. Ми готові до будь-яких дій і до будь-яких ситуацій", – стверджує Олександр Третяк.

Заохочення в 10 тисяч гривень

Військові Рівного, які вперше підписують контракт, отримують фінансове заохочення, нагадав мер.

"Якщо мешканець міста, який ніде не служив раніше в ЗСУ, крім строкової служби, і в нього проявилося почуття патріотизму і бажання стати в лави Збройних сил України та захищати нашу країну, він через колишні військкомати, подає заявку, проходить комісію військово-лікарську, підтверджує можливість служити. Тоді при підписанні контракту із ЗСУ він отримає мотиваційну підтримку в розмірі 10 тисяч гривень", – розповів Олександр Третяк.

За його словами, ті, хто потрапляє до складу тероборони чи в її резерв, теж отримують одноразову фінансову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

Стан укриттів та сховищ

Загальна кількість укриттів та бомбосховищ Рівного – 197. Лише 10% готові до використання, повідомляв раніше начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій виконкому Рівнеради Павло Будзь. У комунальній власності міста знаходяться 34 об'єкти. Шість до використання готові, вісім – неготові зовсім, а 19 – обмежено готові.

"Зараз ми оперативно займаємося приведенням цих укриттів до рівня хоча б обмежено готових. Будемо вносити зміни та виділяти кошти, а це, за попередніми даними, близько трьох мільйонів гривень лише на початковий етап робіт – приведення документів до ладу і елементарних вимог обмежено готових споруд. На найближчих сесіях будемо виділяти кошти на об’єкти, які в найбільш критичному стані. Щоби цілеспрямовано за кілька років ми привели ці об’єкти до нормального стану", – каже міський голова.

Мапа Рівного, де позначені укриття та протирадіаційні сховища, розміщена на сайті міської ради.

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