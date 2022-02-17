Нацполіція затримала 62-річного водія Chevrolet Aveo, який вчора, 16 лютого, у Київському районі міста на пішохідному переході наїхав на дівчину та в'їхав у припарковані автівки поруч. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За даними слідчих, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив медичний огляд. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Що відомо

Ввечері 16 лютого водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись проспектом Небесної сотні в напрямку проспекту Академіка Глушко, на червоне світло виїхав на регульований пішохідний перехід.

В той час дорогу переходила 14-річна дівчина. В результаті зіткнення, вона отримала травми та була госпіталізована.

Також Chevrolet Aveo зіткнувся з припаркованими поруч автомобілями. В результаті ДТП, чотири автівки були побиті.

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